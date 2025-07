Rai e Festival di Sanremo: Torino in corsa per la prossima edizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il dibattito sul futuro del Festival di Sanremo si intensifica, con l’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, che ha lanciato un chiaro messaggio durante la presentazione dei palinsesti. La Rai è pronta a esplorare nuove location per la kermesse canora, un avvertimento che potrebbe cambiare le dinamiche di un evento storicamente legato alla città ligure. Con l’affitto del Teatro Ariston in discussione, il Comune di Sanremo si trova a dover affrontare una situazione in evoluzione.

La rai guarda oltre sanremo

Giampaolo Rossi ha affermato che la Rai dispone di tutti gli strumenti necessari per organizzare il Festival in qualsiasi luogo, suggerendo che la storicità di Sanremo non è più un vincolo insormontabile. Questo annuncio ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti del Comune, che si aspettano di incassare di più rispetto agli anni precedenti. La questione dell’affitto del Teatro Ariston, simbolo della manifestazione, è al centro delle trattative, e la Rai sembra aperta a considerare alternative.

Torino come possibile nuova sede

Uno dei luoghi che la Rai sta prendendo in considerazione è Torino, in particolare l’Inalpi Arena, una struttura moderna e capiente inaugurata nel 2005. Con una superficie di 34.000 mq e oltre 15.600 posti a sedere, l’arena ha già ospitato eventi di grande rilievo, come l’Eurovision Song Contest nel 2022. La città di Torino, con la sua infrastruttura avanzata e la sua accessibilità, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa al tradizionale palcoscenico sanremese. La Rai ha in programma di utilizzare nuovamente l’Inalpi Arena per il prossimo evento “Jukebox – La Notte delle Hit“, condotto da Antonella Clerici, previsto per settembre e trasmesso su Rai 1.

Le proposte dei parlamentari piemontesi

La proposta di spostare il Festival a Torino è stata già avanzata dai parlamentari della Lega, Giorgio Maria Bergesio ed Elena Maccanti, membri della Vigilanza Rai. Hanno sottolineato come la città possa offrire un contesto ideale per la manifestazione, grazie alla sua modernità e alla sua vivibilità. Tuttavia, non è solo il Piemonte a farsi avanti; altre regioni, come l’Emilia Romagna, la Puglia e la Campania, si sono già dichiarate pronte a ospitare il Festival, aprendo i loro “salvadanai” per attrarre l’evento.

La reazione del comune di sanremo

In questo clima di incertezze, il Comune di Sanremo ha scelto di mantenere un profilo basso, rifiutando di commentare le affermazioni di Rossi. La situazione sembra generare un certo fastidio tra le autorità locali, ma in questa fase di valutazione e negoziazione, ogni mossa è strategica. La Rai, con le sue dichiarazioni, potrebbe aver lanciato una provocazione, ma il futuro del Festival di Sanremo rimane incerto, con Torino e altre città pronte a contendersi il prestigioso evento musicale.

