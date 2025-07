La famiglia reale britannica abbandona il treno reale: un’era che si chiude nel 2027

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Re Carlo III ha deciso di dismettere il treno reale, un simbolo della monarchia britannica in uso sin dall’epoca victoriana. Questa scelta, che entrerà in vigore nel 2027, è stata motivata dalla necessità di ridurre i costi operativi della Royal Household, che ha registrato un deficit significativo. Il Sovereign Grant, il fondo statale che sostiene le spese ufficiali della famiglia reale, è rimasto fermo a 86,3 milioni di sterline, rendendo necessario un intervento per garantire la sostenibilità economica della dinastia Windsor.

Costi elevati e necessità di risparmio

La decisione di abbandonare il treno reale non è stata semplice, ma si è resa necessaria a causa delle spese elevate associate al suo utilizzo. Un esempio emblematico è rappresentato da un viaggio effettuato a febbraio, che ha visto il sovrano spostarsi dal Gloucestershire allo Staffordshire e poi a Londra, con un costo complessivo di oltre 44.000 sterline. A questo si aggiungono le spese di manutenzione del mezzo, che hanno contribuito a far lievitare il budget della Royal Household.

Il treno reale, un’icona della vita nazionale britannica, è stato amato e curato nel corso degli anni. La sua dismissione segna la fine di un’epoca, ma è anche un passo necessario per affrontare le sfide economiche attuali. La famiglia reale, come molte altre istituzioni, deve adattarsi a un contesto in continua evoluzione, dove la gestione delle risorse diventa cruciale.

Un patrimonio di ricordi e tradizioni

Nonostante la decisione di dismettere il treno, rimarranno indelebili i ricordi legati a questo mezzo di trasporto. Tra i più significativi c’è la carrozza creata per Carlo negli anni ’80, che il sovrano utilizza ancora occasionalmente. Il treno reale è composto da diverse carrozze, tra cui un salone privato per il re, dotato di salotto, camera da letto e bagno, oltre a una carrozza ristorante con 12 posti e una cucina dedicata alla famiglia reale.

Il treno è stato messo in servizio in occasione del Giubileo d’argento della regina Elisabetta II nel 1977 e viene trainato da due locomotive, la 67006 “Royal Sovereign” e la 67005 “Queen’s Messenger”. La storia del treno reale affonda le radici nel 1842, quando la regina Vittoria divenne la prima monarca britannica a viaggiare in treno. Nel 1869, commissionò una serie di carrozze private, decorate con oro 23 carati e seta blu, che rimasero in servizio fino ai primi anni del 1900 e ora sono esposte al National Railway Museum di York.

La segretezza dei viaggi reali

I viaggi reali hanno sempre avuto un aspetto di riservatezza, con misure di sicurezza adottate per garantire la privacy dei membri della famiglia. Anche il personale dei treni non è a conoscenza dell’identità dei reali a bordo. Durante le guerre mondiali, queste precauzioni sono state ulteriormente ampliate per proteggere la sicurezza dei viaggiatori. La dismissione del treno reale rappresenta non solo una modifica logistica, ma anche un cambiamento nel modo in cui la monarchia britannica si relaziona con il pubblico e gestisce le proprie tradizioni storiche.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!