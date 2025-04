Il musical di “10 cose che odio di te” debutterà a Broadway grazie a Lena Dunham e Carly Rae Jepsen

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La celebre commedia romantica “10 cose che odio di te“, uscita nel 1999, sta per ricevere un nuovo adattamento che la porterà sul palcoscenico di Broadway. Questo progetto, che ha già suscitato grande interesse, vedrà la collaborazione di nomi noti nel panorama della musica e del teatro, come Lena Dunham e Carly Rae Jepsen. L’annuncio è stato dato in esclusiva da Variety, rivelando i dettagli di un’opera che promette di attrarre sia i fan del film originale che un nuovo pubblico.

I protagonisti dell’adattamento

Lena Dunham, celebre per la sua serie “Girls” e vincitrice di un Golden Globe, si occuperà della sceneggiatura teatrale, affiancata dalla drammaturga Jessica Huang, che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro. La musica originale sarà composta da Carly Rae Jepsen, nota per il suo successo “Call Me Maybe“, in collaborazione con Ethan Gruska, un artista che ha già lavorato con la Jepsen nel suo recente album “The Loveliest Time“.

La direzione artistica del progetto sarà affidata a Christopher Wheeldon, un coreografo di fama internazionale che ha vinto due premi Tony. Anche l’adattamento musicale sarà curato da Tom Kitt, anch’egli due volte vincitore del prestigioso riconoscimento. La produzione sarà realizzata da Mike Bosner, noto per il suo lavoro in “Shucked” e “Beautiful“, in collaborazione con Buena Vista Theatrical, una partnership che promette di portare un alto livello di qualità al progetto.

La trama di “10 cose che odio di te”

“10 cose che odio di te” è un film iconico che ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop degli anni ‘90. Ispirato liberamente alla commedia “La bisbetica domata” di William Shakespeare, il film si svolge nella periferia di Seattle e racconta le vicende delle sorelle Kat e Bianca Stratford. La storia si concentra sulla relazione tra Kat, una giovane brillante e determinata, e Patrick, un ragazzo misterioso e ribelle.

La trama si sviluppa attorno a un piano orchestrato da alcuni compagni di scuola, che cercano di far innamorare Kat di Patrick. Quello che inizia come un gioco si trasforma in una storia d’amore autentica e inaspettata, ricca di emozioni e colpi di scena. Il film affronta tematiche universali come la pressione sociale, i rapporti familiari e la scoperta dell’amore, rendendolo un cult amato da diverse generazioni.

Un cult intramontabile e il suo impatto

“10 cose che odio di te” ha contribuito a lanciare le carriere di attori come Heath Ledger, Julia Stiles e Joseph Gordon-Levitt, diventando un punto di riferimento per il cinema teen. La pellicola è caratterizzata da dialoghi brillanti e personaggi indimenticabili, che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico con la loro autenticità e complessità.

Il film ha affrontato con leggerezza e ironia le sfide dell’adolescenza, rendendolo un’opera che continua a risuonare con il pubblico di oggi. La sua capacità di esplorare dinamiche relazionali e tematiche sociali ha permesso a “10 cose che odio di te” di rimanere un classico intramontabile, capace di attrarre nuove generazioni di spettatori.

Con l’arrivo di questa nuova versione musicale, si prevede che il fascino di “10 cose che odio di te” si rinnovi, portando sul palcoscenico di Broadway una storia che ha già conquistato i cuori di molti. L’attesa cresce, e i fan non vedono l’ora di scoprire come questa iconica commedia romantica verrà reinterpretata in chiave musicale.

