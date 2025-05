Julia Garner torna su Netflix con una miniserie dedicata alla truffa del secolo di FTX

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Julia Garner, l’attrice che ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in “Ozark” e “Inventing Anna”, è pronta a tornare su Netflix con un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione degli spettatori. La miniserie, ancora senza titolo, si concentrerà sulla scandalosa vicenda di FTX, la piattaforma di scambio di criptovalute coinvolta in una delle frodi più clamorose della storia recente.

Un nuovo progetto in fase di sviluppo

Secondo le informazioni diffuse da Deadline, Julia Garner sarebbe in fase avanzata di trattative per interpretare Caroline Ellison, una figura centrale nello scandalo FTX. La miniserie sarà prodotta da Higher Ground, la casa di produzione fondata da Barack e Michelle Obama, e vedrà la sceneggiatura curata da Graham Moore, premio Oscar per “The Imitation Game”. La regia sarà affidata a James Ponsoldt, noto per il suo lavoro in “The Spectacular Now”, mentre Jackie Hoyt ricoprirà il ruolo di showrunner. Nonostante l’interesse crescente attorno al progetto, Netflix non ha ancora rilasciato commenti ufficiali riguardo alla miniserie.

La trama della miniserie

La storia che verrà raccontata nella miniserie si focalizzerà su Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, e sulla sua ex compagna Caroline Ellison, interpretata da Garner. I due sono stati descritti come “i Bonnie e Clyde della Gen Z“, giovani ambiziosi che aspiravano a rivoluzionare il sistema finanziario globale. Tuttavia, la loro ascesa è stata segnata da strategie audaci e relazioni tossiche, che hanno portato a una frode da 36 miliardi di dollari, considerata da molti come “la truffa del secolo”.

La narrazione si preannuncia intensa e drammatica, con un focus sulle dinamiche personali e professionali che hanno caratterizzato la vita di Bankman-Fried e Ellison. La miniserie esplorerà non solo gli aspetti finanziari della vicenda, ma anche le implicazioni morali e le conseguenze legali delle loro azioni.

Il destino di Caroline Ellison

Caroline Ellison, dopo aver testimoniato contro Sam Bankman-Fried, è stata condannata a due anni di carcere, pena che è stata successivamente ridotta grazie alla sua collaborazione con le autorità. La sua scarcerazione è prevista per l’estate del 2025. La rappresentazione della sua storia da parte di Julia Garner si preannuncia come un altro capitolo significativo della carriera dell’attrice, che ha già dimostrato la sua abilità nel ritrarre personaggi complessi e controversi.

Mentre i dettagli sulla miniserie continuano a emergere, i fan di Garner possono anche aspettarsi di vederla presto sul grande schermo in due film molto attesi: “I Fantastici 4”, dove interpreterà Silver Surfer, e “Weapons”, un horror diretto da Zac Cregger. Con la sua versatilità e il suo talento, Julia Garner si conferma una delle attrici più promettenti della sua generazione.

