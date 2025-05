Gerri: La nuova serie TV che esplora il mondo di un poliziotto rom e il suo passato oscuro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Gerri“, ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore, ha debuttato con grande attesa e curiosità. La scrittrice e archeologa ha dato vita al personaggio di Gregorio Esposito, noto come Gerri, che affronta indagini complesse e una vita personale intricata. La trasposizione televisiva, realizzata da Donatella Diamanti e Sofia Assirelli, ha catturato l’attenzione del pubblico, promettendo colpi di scena e una narrazione avvincente. Le anticipazioni delle puntate offrono uno sguardo intrigante sulle dinamiche della trama e sull’evoluzione dei personaggi.

Anticipazioni della seconda puntata di lunedì 12 maggio 2025

Nella seconda puntata, intitolata “Come la neve al Sud“, Gerri e Lea si trovano a lavorare insieme durante la notte di Natale. I due poliziotti, rimasti di turno in Questura, ricevono una segnalazione riguardante colpi d’arma da fuoco provenienti da un deposito abbandonato. Qui, scoprono che l’arma utilizzata appartiene a una loro collega, di cui si sono perse le tracce. L’indagine li porta a Villa del Possibile, una struttura che accoglie donne in difficoltà, ma che nasconde anche traffici illeciti. Mentre Gerri cerca di risolvere il mistero, la sua relazione con Lea si approfondisce, complicata dalla magica atmosfera natalizia di Trani. Nel frattempo, il collega Marinetti continua a scavare nel passato di Gerri, assistito dalla vicequestore Giovanna Aquarica.

Riepilogo della prima puntata di lunedì 5 maggio 2025

La prima puntata, dal titolo “I Figli sono pezzi di cuore“, ha avuto inizio con un evento drammatico: il ritrovamento del corpo di una ragazzina, Rossella Albani, lungo una spiaggia deserta di Trani. La vittima è la figlia di un potente avvocato locale, e le indagini si concentrano sui legami della famiglia Albani con altri notabili della città, tra cui la famiglia Longo e il senatore La Guardia. Gerri, seguendo il suo istinto, decide di esplorare una pista alternativa che coinvolge Lavinia, un’amica della vittima. La situazione si complica ulteriormente, poiché Gerri si trova coinvolto in un pericoloso gioco di potere, dove ogni personaggio sembra nascondere segreti. Nel frattempo, Marinetti, preoccupato per il benessere di Gerri, inizia a indagare sul suo passato, cercando di capire le ragioni del suo malessere.

Informazioni sulla messa in onda e streaming

La serie “Gerri” è trasmessa su Rai 1 a partire da lunedì 5 maggio 2025, con orario previsto per le 21.30. La prima puntata è stata resa disponibile in anteprima su RaiPlay, dove gli spettatori possono rivedere tutti gli episodi dopo la loro messa in onda. La serie ha già suscitato un notevole interesse, e gli ascolti delle puntate saranno monitorati per valutare il successo della trasposizione televisiva.

