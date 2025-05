Rob Liefeld esprime entusiasmo per il nuovo film di Deadpool in sviluppo da Ryan Reynolds

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia che Ryan Reynolds sta lavorando a un nuovo film di Deadpool ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. L’artista Rob Liefeld, creatore del personaggio, ha condiviso la sua reazione sui social, offrendo spunti e suggerimenti per il progetto. Con l’anticipazione di un possibile ritorno di Wade Wilson sul grande schermo, l’attenzione si concentra su come il film potrebbe evolversi e quali personaggi potrebbero essere coinvolti.

La reazione di Rob Liefeld

Rob Liefeld ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo progetto di Deadpool attraverso un post sui social media. In questo messaggio, ha suggerito di intitolare il film “X-Force“, richiamando il team di supereroi di cui Wade Wilson fa parte. Liefeld ha anche menzionato l’importanza di coinvolgere figure chiave come Drew Goddard, che in passato aveva lavorato su progetti legati a Deadpool. Inoltre, ha sottolineato la necessità di riportare sul grande schermo i personaggi di Cable e Domino, interpretati rispettivamente da Josh Brolin e Zazie Beetz, affermando che il pubblico desidera rivederli.

Tuttavia, il post di Liefeld ha incontrato delle difficoltà tecniche su X/Twitter, impedendo a molti fan di visualizzarlo. Nonostante ciò, i follower hanno risposto positivamente alla sua proposta, con molti che hanno approvato l’idea di un film incentrato su X-Force. Alcuni utenti hanno sollevato dubbi riguardo alla possibilità di rimuovere il nome “Deadpool” dal titolo, sottolineando come il personaggio sia diventato un marchio riconoscibile e attrattivo per il pubblico.

Le aspettative dei fan

Tra i commenti dei fan, emerge un desiderio di rivedere Wade Wilson interagire di più con Vanessa e i suoi amici. Alcuni utenti hanno fatto notare che il film “Deadpool & Wolverine” ha offerto poche scene che mostrano il legame tra Wade e Vanessa, momenti che molti considerano fondamentali per la narrazione del mercenario. Questa richiesta evidenzia l’importanza delle relazioni personali nel contesto delle avventure di Deadpool, suggerendo che i fan apprezzano non solo l’azione, ma anche gli aspetti più umani del personaggio.

Il futuro del progetto

Attualmente, Ryan Reynolds non ha rivelato dettagli specifici sul nuovo film di Deadpool. I fan sono in attesa di ulteriori notizie riguardo al ritorno di Cable e Domino, che hanno fatto la loro apparizione in “Deadpool 2” del 2018. La Marvel e la Disney non hanno ancora commentato ufficialmente i piani per il personaggio, lasciando aperte molte domande.

Inoltre, c’è curiosità su una possibile apparizione di Deadpool nei prossimi film degli Avengers, “Doomsday” e “Secret Wars“, diretti dai fratelli Russo e previsti per il 2026 e 2027. I fan sperano che il nuovo progetto di Ryan Reynolds possa integrare Deadpool in un contesto più ampio, mantenendo al contempo l’umorismo e lo stile distintivo che hanno reso il personaggio così amato.

