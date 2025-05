Thunderbolts: il nuovo capitolo dell’mcu solleva interrogativi sulla continuità narrativa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’uscita di “Thunderbolts”, il nuovo film dei Marvel Studios, si riaccendono le discussioni sulla coerenza narrativa all’interno del Marvel Cinematic Universe . Questo capitolo, che si inserisce in un contesto già ricco di riferimenti e collegamenti, presenta elementi che potrebbero sollevare dubbi tra i fan più attenti. La pellicola non solo richiama eventi passati, ma sembra anche ignorare importanti sviluppi già avvenuti, creando una frattura nella narrazione complessiva.

Riferimenti e collegamenti nel marvel cinematic universe

Uno degli aspetti che ha reso l’MCU un fenomeno di successo è la sua capacità di intrecciare storie e personaggi attraverso i vari film e serie. “Thunderbolts” non fa eccezione, presentando numerosi richiami a eventi e personaggi già noti agli appassionati. Tuttavia, nonostante questi riferimenti, emerge un problema significativo: il film sembra trascurare eventi cruciali che hanno avuto luogo in precedenti capitoli del franchise. Questo approccio solleva interrogativi sulla coerenza della trama e sulla capacità degli autori di mantenere una continuità narrativa solida.

La location principale del film, ben nota ai fan, inizialmente suscita entusiasmo. Tuttavia, man mano che la storia si sviluppa, diventa evidente che il film ignora eventi significativi che avrebbero potuto influenzare il corso degli avvenimenti. Questa scelta narrativa potrebbe risultare frustrante per coloro che hanno seguito con attenzione l’evoluzione dell’MCU e che si aspettano una certa coerenza tra i vari capitoli.

La missione dei thunderbolts e il loro incontro con il vuoto

Nel cuore della trama, Valentina, un personaggio chiave, si trova a dover gestire le sue responsabilità legate all’Ox Group, coinvolgendo un gruppo di agenti segreti tra cui John Walker, Yelena Belova, Ghost e Taskmaster. Questi personaggi vengono inviati in una base isolata nel deserto per affrontare una serie di problemi, ma presto si rendono conto di essere stati intrappolati in un piano più grande. La tensione cresce quando, con l’aiuto di Bob, l’unico sopravvissuto del progetto Sentry, riescono a fuggire.

Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando Bob, incapace di controllare i suoi poteri, viene catturato da Valentina e trasferito nella Avengers Tower. Qui, il piano di Valentina subisce una battuta d’arresto: Sentry si ribella, attivando il suo kill switch e liberando la sua parte oscura, il Vuoto, che inizia a devastare New York. Questo momento segna un punto cruciale nella narrazione, portando i Thunderbolts a intervenire per salvare i civili in una sequenza che ricorda le gesta degli Avengers.

L’assenza di altri supereroi e le lacune narrative

Una delle questioni più dibattute tra i fan riguarda l’assenza di altri supereroi noti durante l’attacco del Vuoto a New York. La mancanza di riferimenti a personaggi come Spider-Man, Ms. Marvel e altri eroi della città solleva interrogativi sulla credibilità interna dell’universo Marvel. Perché non ci sono accenni alla loro presenza o assenza? Anche una semplice battuta avrebbe potuto giustificare la loro mancanza, ma l’assenza di spiegazioni lascia un vuoto narrativo che non passa inosservato.

Questa lacuna non è un caso isolato, ma si ripete in diversi film dell’MCU, contribuendo a creare una sensazione di disconnessione tra i vari capitoli. I fan si aspettano una narrazione coerente e interconnessa, e l’assenza di riferimenti ad altri eroi in momenti critici come questo può minare la fiducia nella continuità della storia.

Aggiornamenti e cambiamenti nel titolo

Infine, è interessante notare che “Thunderbolts” ha subito un aggiornamento nel titolo, richiamando in modo più diretto la celebre squadra dei Vendicatori. Questo cambiamento potrebbe essere visto come un tentativo di attrarre l’attenzione dei fan e di collegare ulteriormente il film all’universo più ampio dei supereroi Marvel. Tuttavia, resta da vedere se questo aggiornamento riuscirà a soddisfare le aspettative del pubblico e a colmare le lacune narrative emerse nel corso della visione.

