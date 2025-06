Il legame tra Antonello Venditti e il concerto di Bob Marley: la storia di Piero e Cinzia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A 45 anni dal leggendario concerto di Bob Marley del 27 giugno 1980 a San Siro, la storia di Antonello Venditti e la canzone “Piero e Cinzia” riemerge con forza. Questo brano racconta la vicenda di due giovani romani che, partiti insieme per assistere al concerto del re del reggae, tornano separati. Piero, in auto con Venditti, è in lacrime per aver rovinato tutto con Cinzia, il cui nome è scritto in modo particolare: Cinthia.

L’incontro tra Venditti e Bob Marley

Un anno fa, durante un concerto a Caracalla, Antonello Venditti ha rivelato dettagli inediti su quell’epico evento musicale. Ha raccontato che il concerto di Bob Marley ha attirato fan da ogni angolo d’Italia, dal Trentino alla Sicilia. Venditti, per caso, si trovava nello stesso albergo del cantante giamaicano la notte prima del concerto. Un incontro casuale che ha segnato la sua vita: mentre prendeva l’ascensore, si è trovato faccia a faccia con Bob Marley.

Venditti ha descritto l’istante in cui si sono incrociati, rimanendo paralizzato dall’emozione e dimenticando di premere il pulsante del suo piano. Così, si è ritrovato al Roof Garden, dove si sarebbe tenuta la conferenza stampa di Marley. Uscendo dall’ascensore, Venditti ha ricevuto un applauso dai giornalisti, mentre Marley lo guardava con un’espressione di confusione, come se si stesse chiedendo chi fosse quel giovane.

Il concerto e la storia di Piero e Cinzia

Il giorno successivo, Venditti ha assistito a un concerto memorabile, descritto come una giornata torrida in cui l’atmosfera era carica di emozioni. Nonostante il caldo, la folla era euforica, e molti sembravano vivere un’esperienza quasi surreale. Venditti ha notato che alcuni fan erano rimasti lì tutta la notte, in attesa dell’evento.

Dopo il concerto, Venditti si è messo in viaggio verso Roma a bordo della sua Saab nera turbo, nota in tutta Italia. Durante il tragitto, ha visto una lunga fila di autostoppisti al casello di Melegnano, tutti desiderosi di tornare a casa. Tra di loro, uno somigliava incredibilmente a Bob Marley, con le sue treccine rasta. Questo giovane, che si è presentato come Piero, si è buttato sulla macchina di Venditti, iniziando a piangere disperatamente. Stava cercando la sua fidanzata, Cinzia, che era scomparsa nel caos del concerto.

La canzone dedicata a Piero e Cinzia

La canzone “Piero e Cinzia” nasce da questa storia toccante. Venditti ha descritto Piero come un giovane che suonava reggae, con capelli che ricordavano serpenti neri. Piero e Cinzia avevano deciso di partire insieme per il concerto, portando con sé solo ciò che avevano in tasca e un indirizzo sicuro. Tuttavia, questo indirizzo si rivelò problematico: Piero aveva portato Cinzia a dormire da un’amica, ma questa amica non era solo un’amica.

Cinzia scoprì un anello, regalo di Piero, che lui aveva dato a un’altra ragazza. Questo scoprire portò a una crisi durante il concerto, quando Cinzia scomparve. Piero, in preda alla disperazione, la cercò in ogni ospedale e caserma, senza mai trovare traccia di lei. Venditti, dopo averlo riportato a Roma, trasformò questa triste vicenda in una canzone che esprimeva il dolore e la ricerca di Piero.

Un incontro inaspettato anni dopo

Molti anni dopo, Venditti si trovava allo stadio in Curva Sud quando un uomo pelato si avvicinò a lui, chiedendo se lo riconoscesse. Era Piero, che gli raccontò di aver ritrovato Cinzia e di aver formato una famiglia con lei. Sembrava che la canzone avesse portato fortuna. Tuttavia, la storia prese una piega inaspettata: anni dopo, Piero contattò Venditti tramite Facebook, rivelando di trovarsi in Brasile con un’altra famiglia. Venditti, curioso, chiese notizie di Cinzia, ma Piero non era sicuro di dove fosse.

Quando Venditti si recò a Macerata per un concerto, chiese informazioni su Cinzia, ma non riuscì mai a trovarla. La storia di Piero e Cinzia, che aveva ispirato una delle canzoni più celebri di Venditti, rimane un racconto di amore, perdita e ricerca, che continua a vivere attraverso la musica.

