La magia delle Winx: una mostra celebra 30 anni di creatività di Rainbow al Clap Museum di Pescara

L’universo delle Winx, il celebre fenomeno dell’animazione italiana, si appresta a festeggiare tre decenni di successi con una mostra dedicata che si terrà dal 27 giugno al 23 novembre 2025 al Clap Museum di Pescara. L’evento, intitolato “Oltre la magia delle Winx – 30 anni di Rainbow – Visioni in movimento“, è organizzato in collaborazione con Sae Comics e rappresenta un’importante occasione per esplorare il percorso creativo dello studio fondato da Iginio Straffi. La mostra non solo celebra le produzioni iconiche di Rainbow, ma offre anche uno sguardo approfondito sull’evoluzione dell’animazione come forma d’arte e industria.

Un viaggio attraverso tre decenni di animazione

La mostra “Oltre la magia delle Winx” si propone di guidare i visitatori in un’esperienza immersiva che abbraccia tre decenni di storia dell’animazione. Con oltre 240 opere esposte, tra cui bozzetti, disegni, storyboard e video inediti, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire il processo creativo che ha portato alla nascita di fenomeni globali come Winx Club, 44 Gatti, Huntik – Secrets and Seekers, Pinocchio and Friends e Mermaid Magic. Ogni pezzo esposto racconta una storia, offrendo uno sguardo unico sulla fucina creativa di Rainbow e sul modo in cui ha saputo dialogare con la cultura pop internazionale.

La mostra non si limita a presentare i personaggi e le storie amate da generazioni, ma esplora anche le tecniche artistiche e le innovazioni tecnologiche che hanno caratterizzato l’industria dell’animazione. L’interazione tra artigianato e tecnologia, design e narrazione è al centro di questo percorso, che evidenzia come l’animazione sia un campo in continua evoluzione, capace di adattarsi ai cambiamenti culturali e sociali.

L’importanza di Iginio Straffi nel panorama dell’animazione

Un focus particolare della mostra è dedicato a Iginio Straffi, il fondatore di Rainbow, la cui visione ha rivoluzionato il panorama dell’animazione italiana. Straffi ha saputo coniugare creatività e strategia, portando le storie di Rainbow a un pubblico globale. La sua capacità di immaginare mondi fantastici e personaggi indimenticabili ha reso Rainbow un punto di riferimento nel settore.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, Straffi ha dichiarato: “È un’emozione vedere trent’anni di lavoro, sogni e creatività prendere forma in una mostra così ricca e coinvolgente. Rainbow è nata per raccontare storie capaci di ispirare, unire e divertire: oggi come allora, crediamo nel potere dell’immaginazione.” Queste parole sottolineano l’importanza della narrazione e della creatività nel lavoro di Rainbow, elementi che continuano a caratterizzare le produzioni attuali.

Un evento che unisce generazioni e culture

Nicola Mattoscio, Presidente di Sae Comics e della Fondazione Pescarabruzzo, ha espresso l’intento della mostra di offrire un viaggio tra visioni in movimento, capace di raccontare trent’anni di immaginario collettivo. “Al Clap Museum, la cultura non si conserva soltanto: si rinnova, si condivide, si accende. È qui che generazioni diverse, linguaggi e sogni possono dialogare con percorsi coinvolgenti e originali”, ha affermato. Questo approccio mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza interattiva, dove la cultura e l’arte si intrecciano in modi nuovi e stimolanti.

Dario Maria Gulli, curatore della mostra e Direttore Editoriale di Sae Comics, ha aggiunto: “Rainbow ha creato un immaginario che ha formato generazioni: potente, inclusivo, iconico. Questa mostra è un’occasione per restituire profondità e valore a quel linguaggio visivo che ha saputo parlare a tutto il mondo.” Attraverso il percorso espositivo, i visitatori sono invitati a entrare nel laboratorio dell’invenzione, dove ogni bozzetto racconta una visione e ogni personaggio rappresenta una possibilità.

La mostra “Oltre la magia delle Winx” si presenta quindi come un’importante celebrazione della creatività italiana e dell’animazione, un evento da non perdere per tutti gli appassionati e per chiunque voglia scoprire il mondo affascinante di Rainbow.

