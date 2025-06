Suoni Controvento: il festival umbro che unisce musica, cultura e sostenibilità dal 15 luglio al 7 settembre

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dal 15 luglio al 7 settembre 2025, l’Umbria ospiterà la IX edizione di Suoni Controvento, un festival che si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità e l’impatto zero. Questa manifestazione coinvolgerà 24 comuni della regione, offrendo un ricco programma di eventi che spaziano dalla musica al teatro, dalla letteratura al gaming, con un occhio attento ai temi di attualità. Promosso dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore e supportato da enti come la Regione Umbria e Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, il festival rappresenta un’importante occasione di aggregazione culturale.

Un programma variegato tra musica e letteratura

Il festival Suoni Controvento si caratterizza per un programma ricco e diversificato, che include artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i nomi più attesi ci sono Brunori SAS e Afterhours, che si esibiranno ad Assisi il 1 e il 3 agosto. La cantante Serena Rossi sarà presente l’8 agosto a Spoleto, mentre la storica band PFM si esibirà il 9 agosto a Gualdo Tadino. Altri artisti di spicco includono Nada, che si esibirà l’11 agosto a Fossato di Vico, e Dardust, previsto per il 31 agosto a Narni. A settembre, Raphael Gualazzi porterà le sue sonorità a San Gemini.

Il festival non si limita alla musica, ma include anche eventi letterari. Si segnala la presenza di autori come Giorgio Van Straten, Valerio Aiolli e Nicoletta Verna, vincitrice del premio dell’European Union Prize for Literature 2025. Le passeggiate notturne tra i sentieri che conducono ai palcoscenici naturali dei concerti rappresentano un’altra novità di quest’edizione, permettendo ai partecipanti di godere della bellezza del cielo stellato. Inoltre, il festival propone contaminazioni tra teatro e musica, con eventi come quello di Mario Tozzi ed Enzo Favata, previsto per il 20 luglio a Marsciano.

Suoni Controvento per il sociale

Un aspetto distintivo di Suoni Controvento è il suo impegno sociale, rappresentato dal programma “Ripartiamo dai territori”. Questo ciclo di incontri gratuiti, organizzati in collaborazione con Rai Umbria, affronterà temi di rilevanza sociale come economia, spiritualità, cultura e creatività. Il primo incontro si terrà il 15 luglio al Teatro Cucinelli di Solomeo, dove si discuterà di come ricostruire un’economia sociale. Il secondo appuntamento è previsto per il 27 luglio a Norcia, con un focus sulla spiritualità. Il 2 settembre, il palazzo Cesi di Acquasparta ospiterà un dibattito sulla cultura e l’educazione al rispetto, mentre il festival si concluderà il 6 settembre al Sacro Convento di Assisi con un incontro dedicato alla comunicazione delle nuove energie creative.

Lucia Fiumi, presidente di Aucma, sottolinea l’importanza di un festival che promuove una relazione armoniosa tra uomo e natura, evidenziando come Suoni Controvento riesca a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei luoghi naturali.

Un festival a impatto zero

La sostenibilità è al centro della mission di Suoni Controvento. Gli organizzatori hanno progettato gli eventi per ridurre al minimo l’impatto ambientale, evitando installazioni invasive e privilegiando strutture leggere e temporanee. Il festival è impegnato in un percorso di certificazione della carbon footprint, collaborando con Regusto per calcolare e compensare le emissioni di CO₂ attraverso crediti certificati in blockchain. Inoltre, grazie alla partnership con il Gruppo Hera, Suoni Controvento promuove l’uso di energia pulita, rappresentando un modello di evento culturale a impatto positivo.

I luoghi del festival

Suoni Controvento si svolge in una varietà di luoghi suggestivi, che spaziano dai borghi storici ai palcoscenici naturali. L’evento si è espanso nel corso degli anni, coinvolgendo 24 comuni e creando una rete culturale diffusa sul territorio. Ogni location è scelta per la sua bellezza e unicità, contribuendo a valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’Umbria. I concerti si tengono in ambienti che non solo ospitano le performance, ma diventano parte integrante dell’esperienza, creando un dialogo tra arte e paesaggio. Dalle cime montane ai parchi naturali, Suoni Controvento offre un’opportunità unica di vivere la cultura in armonia con la natura.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!