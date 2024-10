Il dolore di Lisa Marie Presley: la custody del corpo di Benjamin e la sua sepoltura

La recente rivelazione di Riley Keough, figlia di Lisa Marie Presley, ha gettato una nuova luce su una delle fasi più dolorose e delicate della vita della famosa cantante e attrice. Secondo quanto riportato, Lisa Marie conservò il corpo del figlio Benjamin, tragicamente scomparso nel 2020 a causa di un suicidio, in un locale adiacente alla sua abitazione per un periodo di due mesi. Questo strano e toccante comportamento è emerso con la pubblicazione del libro di memorie che la madre stava redigendo prima della sua prematura scomparsa nel gennaio 2023, a soli 54 anni. La narrazione di Riley non solo rende omaggio alla vita di sua madre, ma offre anche uno spaccato della sua incredibile sofferenza.

La scelta di tenere il corpo vicino: una decisione straziante

Riley Keough ha condiviso che, per Lisa Marie Presley, la perdita del figlio Benjamin fu un colpo devastante da cui non riuscì a riprendersi. Questo dolore la portò a prendere la difficile decisione di tenere il corpo del giovane, morto a soli 27 anni, in una dependance presso la sua casa a Calabasas, California. Le leggi californiane consentono, in effetti, di non procedere immediatamente alla sepoltura, il che le permise di mantenere il corpo nelle sue vicinanze per un tempo insolitamente lungo.

Lisa Marie ricevette assistenza da un’agenzia di pompe funebri che le fornì le condizioni necessarie per preservare il corpo di Benjamin. Nello stendere il racconto, Riley ha evidenziato come sua madre rispondesse a chi la interpellava sulla sua scelta con un’incredulità profonda: “Penso che chiunque altro si spaventerebbe a morte, ma non io.” Questa frase racchiude una dimensione di amore incondizionato ma anche di una realtà angosciante, mostrando quanto fosse difficile per Lisa Marie affrontare la perdita del suo unico figlio maschio.

Il libro di memorie offre uno sguardo anche sul conflitto interiore che Lisa Marie provava riguardo la sepoltura di Benjamin. La donna si trovava indecisa se scegliere le Hawaii o Graceland, la storica tenuta di Memphis, come luogo di riposo eterno per il figlio. Questo processo rifletteva un doppio lutto: uno per la morte del figlio e uno per la separazione che inevitabilmente sarebbe seguita.

La sepoltura di Lisa Marie e Benjamin: un gesto di amore eterno

Dopo la triste notizia della sua morte nel gennaio 2023, Lisa Marie Presley è stata sepolta accanto al suo amato figlio Benjamin. Questa scelta ha riunito la famiglia in un atto finale di amore e connessione, ripristinando un legame interrotto dalla morte. Anche Elvis Presley, leggendario cantante e padre di Lisa Marie, riposa nello stesso luogo, creando una sorta di cerchio di vita e morte in quella che è una delle località più iconiche della musica americana.

La sepoltura avvenne in un’atmosfera di grande rispetto e commemorazione, con i fan e i familiari che onorarono le loro vite e le loro lotte. La decisione di seppellire Lisa Marie e Benjamin insieme non è solo un tributo alla loro profonda relazione, ma anche un simbolo della fragilità della vita e della resilienza dell’amore familiare.

La tragicità delle loro vite e delle loro morti risuona attraverso queste scelte, invitando a riflessioni più ampie sull’amore, la perdita e la capacità di affrontare il dolore. I legami familiari vengono messi alla prova in modi indescrivibili, e le decisioni che ne derivano possono essere sia difficili da sopportare che piene di significato profondo.