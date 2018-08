Idris Elba protagonista in “Ghetto Cowboy”

L’attore britannico Idris Elba produce e interpreta “Ghetto Cowboy”, il film che segna l’esordio alla regia di Ricky Staub e che trae origine dal pluripremiato romanzo di Greg Neri.

Idris Elba veste i panni di un Cowboy, in una commedia amara ambientata nel vecchio West

“Ghetto cowboy” segue le vicende di Cole, un ragazzo di quindici anni costretto dalla madre, a causa del suo temperamento poco equilibrato, a vivere con il suo sconosciuto padre Harp (Idris Elba) nel Nord Philadelphia. Harp, a discapito della violenza e della povertà che infettano quei luoghi, fa parte di un gruppo di Cowboy afro-americani che tenta di far uscire i giovani dall’incubo della droga e della delinquenza attraverso lo stretto contatto con i cavalli.

Idris Elba si dichiara entusiasta di poter prender parte ad un dramma che ricalca temi ancora molto attuali, che lo sceneggiatore Dan Walser e lo stesso Staub hanno reinterpretato in chiave western, combinando l’energia e la poesia dello stile di vita libero e imprevedibile dei cowboy.

Gli stessi produttori del lungometraggio, Jeff Waxman, Jen Madeloff, Sam Mercer, Tegan Jones, Walser e la stessa casa di produzione di Elba la “Green Door Pictures”si sono dichiarati entusiasti di poter partecipare a questo nuovo ed entusiasmante progetto cinematografico.

Gli assi nella manica di Idris Elba

Idris Elba è uno degli attori più chiacchierati del momento, si vocifera infatti che sia tra i papabili sostituti di Daniel Craig per vestire i panni di 007, la spia più famosa del cinema, segnando un momento storico per la saga, essendo il primo attore di colore ad interpretare James Bond. Idris Elba sembra inoltre avere in cantiere per Netflix una nuova versione di Notre-Dame. Per l’attore di “Thor”e di “Avengers: Infinity War“, dopo i grandi successi della “La Torre Nera” e “Molly’s game”, sembra perciò essere alle porte una nuova stagione di audaci prime visioni.

Aurora Mocci

10/08/2018