Hunger Games arriva finalmente su Netflix: tutte le informazioni

Si torna di nuovo nell’arena degli Hunger Games: la saga, composta da 4 film, sarà interamente disponibile su Netflix. La piattaforma streaming ha deciso di accogliere la saga di film inspirata agli omonimi romanzi di Suzanne Collins che hanno avuto un grandissimo successo.

Il primo film della saga uscì il primo Maggio del 2012 ed ebbe un grandissimo successo. Katniss Everdeen catturò il cuore di moltissimi telespettatori con il suo coraggio e la sua voglia di vendetta. La saga si è conclusa poi nel 2015 con ”Il Canto della Rivolta parte 2′‘. Ora, Katniss è pronta nuovamente a tornare e stravolgere il governo del presidente Snow.

Se siete già fan della serie, il vostro sarà un rewatch della saga in vista dell’uscita del nuovo film prequel che sarà nei cinema dal 17 Novembre 2023 e si intitolerà: Hunger Games, la ballata dell’usignolo e del serpente. Anche quest’ultimo tratto dal libro omonimo scritto sempre da Suzanne Collins. Se invece non avete mai visto i film, è proprio il caso di recuperarli.

A quanto pare, il pubblico ha rapidamente apprezzato la scelta di Netflix. In pochissimo tempo la serie si è posizionata tra le top 10 della settimana e non sembra voler abbandonare il suo posto. Il primo film della serie, approdato nelle sale ben undici anni fa, è quello che ha permesso a Jennifer Lawrence di diventare una star mondiale e fare quello che può essere definito ”un salto di qualità”.

La protagonista dei film è Katniss Everdeen. Un eroina che vive in un mondo distopico diviso in distretti. Lei si trova nel 12. Ogni anni vengono pescati 24 tributi per gli ”Hunger Games” e sarà proprio Katniss, sacrificandosi al posto della sorella, ad andare come tributo volontario. Pensava che sarebbe morta in guerra e invece non sapeva che avrebbe acceso la scintilla della rivoluzione.

Netflix sta offrendo agli abbonati la possibilità di guardare, o riguardare, nuovamente la saga prima dell’attivo del prequel che approfondirà il tema principale dei giochi. Siamo sicuri di aver stuzzicato la vostra curiosità, cosa aspettate? Correte a vederli!

