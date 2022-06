Jason Schwartzman: confermato nel cast del prequel di “Hunger Games”

Jason Schwartzman si è unito al cast di “The Ballad of Songbirds and Snakes”, interpretando l’antenato di Caesar Flickerman e conduttore dei 10th Hunger Games.

Jason Schwartzman interpreterà Lucretius “Lucky” Flickerman

Il cast di “The Ballad of Songbirds and Snakes” continua a crescere, con l’aggiunta più recente al roster di Jason Schwartzman. Il prequel del franchise di “Hunger Games”, è ambientato diversi decenni prima che Katniss Everdeen arrivasse nell’arena, seguendo un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth) con la decima edizione di “Hunger Games” all’orizzonte.

“The Ballad of Songbirds and Snakes” vanta un cast di stelle nascenti tra cui Hunter Schafer di “Euphoria” nei panni di Tigris Snow e Rachel Zegler nei panni di Lucy Grey Baird. L’adattamento cinematografico dell’ultimo romanzo di Suzanne Collins sarà diretto da Francis Lawrence, che ritorna dopo il suo successo con Catching Fire, Mockingjay Part One e Mockingjay Part Two.

La somiglianza tra i due attori è strabiliante

Lionsgate annuncia che Schwartzman interpreterà Lucretius “Lucky” Flickerman. Antenato del film originale Caesar Flickerman (Stanley Tucci), il personaggio mostrerà da dove discende l’uomo che è diventato la voce di Panem.

A parte Snow e Tigris, “The Ballad of Songbirds and Snakes” ha finora accumulato un cast di personaggi con pochi legami con “The Hunger Games”.

Lucretius Flickerman di Schwartzman offre ora un’eccellente opportunità per fare luce sulla serie originale in modo organico; il pubblico probabilmente vedrà le sfumature di Cesare nel suo antenato, forse attraverso il suo stesso tipo di spettacolo. Anche senza vederlo in completo costume, sembra già che Schwartzman sia una scelta eccellente per il personaggio affidatogli in di “The Ballad of Songbirds and Snakes”, data anche ha una certa somiglianza con Tucci.