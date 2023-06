Hocus Pocus 3: Il ritorno tutto Disney delle Streghe di Salem

Il presidente della Walt Disney Pictures, Sean Bailey, ha confermato al New York Times che “Hocus Pocus 3″ è ufficialmente in fase di sviluppo. Questa notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan, che attendevano con impazienza l’annuncio dopo il sequel rilasciato su Disney+ a trent’anni di distanza dal film originale.

Grazie al supporto della piattaforma di streaming, si spera che l’attesa per il terzo capitolo non sia altrettanto lunga.

Le sorelle Sanderson tornano in “Hocus Pocus 3”

Le famigerate sorelle Sanderson sono pronte a tornare a Salem per un’altra notte di magia e follia in “Hocus Pocus 3“. Il primo film, uscito nel 1993, è diventato un cult, amato da adulti e bambini, soprattutto durante la notte di Halloween.

Le sorelle Sanderson, grazie a un incantesimo, hanno la possibilità di tornare in vita, come accade anche nel secondo capitolo, rilasciato su Disney+ a settembre 2022, giusto in tempo per Halloween.

“Hocus Pocus 3”: il ritorno delle streghe è confermato

Nonostante il tragico destino delle sorelle Sanderson nel sequel, sembra che non sia stata detta l’ultima parola. In una recente intervista con il New York Times, Sean Bailey ha confermato che “Hocus Pocus 3” è in lavorazione. Nonostante non abbia voluto approfondire la conversazione, la sua conferma ha riacceso l’entusiasmo dei fan.

Le Sorelle Sanderson: un ritorno triunfale?

Un terzo film potrebbe vedere il ritorno delle sorelle Sanderson a Salem, nonostante il finale del secondo capitolo. Ciò suggerisce che Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy potrebbero riprendere i loro ruoli malvagi.

Nel 1693, le sorelle Sanderson lanciarono un incantesimo per garantire un trionfale ritorno, e questo è esattamente ciò che è accaduto nel 1993. Un gruppo di ragazzi ha accidentalmente riportato in vita le tre streghe, e la storia si è ripetuta 29 anni dopo con “Hocus Pocus 2”.

Tuttavia, questa volta, c’è una nuova giovane strega in città che potrebbe riprendere il suo ruolo in “Hocus Pocus 3“. Inoltre, la scena post-crediti di “Hocus Pocus 2” ha rivelato l’esistenza di un’altra candela Black Flame a Salem che potrebbe riportare in vita le sorelle Sanderson.