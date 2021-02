La stupenda e trasformista Helena Bonham Carter, fresca di candidatura ai Golden Globe 2021 per la sua interpretazione della principessa Margaret in “The Crown”, e David Mitchell star di Peep Show, sono entrati a far parte del cast della commedia targata BBC “The Cleaner”.

Scritta e ideata da Greg Davies (Inbetweeners, Taskmaster) la serie è un remake del film tedesco “Quello che i Social non Dicono – The Cleaners” del 2018.

La storia si concentra su Paul ‘Wicky’ Wickstead impiegato in una ditta di pulizie per le scene del crimine dopo che la polizia ha concluso le proprie indagini. Nel cast anche Stephanie Cole (Still Open All Hours), Donald Sumpter (Game Of Thrones), Shobu Kapoor (Quattro Matrimoni e un Funerale), Ruth Madeley (Years And Years), Layton Williams (Everybody’s Talking About Jamie musical), Zita Sattar (Casualty), Georgie Glen (The Crown), Bill Skinner (Ted Lasso) ed Esmonde Cole (Still So Awkward).

“The Cleaner” è realizzato da Studio Hamburg UK con BBC Studios. Le riprese sono iniziate e debutteranno entro la fine dell’anno.

Helena Bonham Carter ha raggiunto la fama internazionale grazie al film Camera con vista (1985) girato a Firenze. Successivamente ha recitato in Amleto per la regia di Franco Zeffirelli (1990) e molti altri successi come Fight Club di David Fincher (1999).

Ai più giovani si è presentata come la strega “cattiva” nella saga di Harry Potter, Bellatrix Lestrange, come Regina di Cuori in “Alice in Wonderland” e come la principessa Margaret, contessa di Snowdon in “The Crown”.

Giacomo Caporale