Heart of Stone: Jamie Dornan con Gal Gadot per lo spy thriller di Netflix

Nuovo titolo per Jamnie Dornan che affiancherà Gal Gadot in thriller di spionaggio internazionale di cui sappiamo ancora molto poco.

Jamie Dornan insieme a Gal Gadot diretti da Tom Harper

La capacità di Netflix di realizzare film e programmi TV originali sul proprio servizio di streaming è assolutamente senza rivali. Molti prodotti dello streamer presentano infatti talenti di alto livello così come lo spy thriller segnalato in esclusiva da Deadline che vede nel cast Jamie Dornan e Gal Gadot. I due reciteranno in “Heart of Stone” di Netflix e Skydance, presentato come un “thriller di spionaggio internazionale”.

La trama è stata mantenuta segreta per ora, sappiamo che il film è diretto da Tom Harper (“The Aeronauts”), a partire da una sceneggiatura scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder. Rucka è meglio conosciuto come scrittore di fumetti, ma ha esperienza cinematografica poiché ha scritto la sceneggiatura di “The Old Guard” di Netflix, basato sulla sua graphic novel, mentre Schroeder è meglio conosciuto per aver scritto “Hidden Figures” e “Ritorno al Bosco dei 100 Acri”.

“Heart of Stone” sarà prodotto da David Ellison di Skydance, Dana Goldberg e Don Granger con Bonnie Curtis e Julie Lynn di Mockingbird. Gal Gadot produrrà con suo marito Jaron Varsano attraverso la loro società di produzione Pilot Wave. Inoltre, Harper, Rucka e Patty Whitcher saranno i produttori esecutivi.

I due protagonisti

Gal Gadot è diventata famosa grazie al ruolo di Wonder Woman nell’universo DC, oltre al suo ruolo nel franchise di “Fast and Furious”. Recentemente ha recitato in “Red Notice” un altro thriller di spionaggio targato Netflix. Dal 10 febbraio la vedremo al cinema in “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh. Dornan ha invece ottenuto la notorietà con il franchise di “Cinquanta sfumature”, e attualmente è stato apprezzato dalla critica per la sua performance in “Belfast”. L’attore e sarà presto visto nella miniserie HBO Max “The Tourist”.

Roberta Rosella

02/02/2022