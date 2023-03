HBO annuncia la cancellazione del reboot di “True Blood” dai creatori di “Riverdale”

Dopo alcuni anni in cui sono stati effettuati numerosi tentativi nel portare avanti la produzione di “True Blood“, adesso è giunto l’annuncio ufficiale della cancellazione della serie tv da parte di HBO. A dichiararlo è stato lo stesso Casey Bloys ai microfoni di “Variety”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Secondo alcune indiscrezioni che si facevano sempre più insistenti, True Blood avrebbe dovuto avviarsi verso una cancellazione. Adesso a dare conferma di tale notizia ci ha pensato lo stesso Casey Bloys il quale ha dichiarato direttamente ai microfoni di “Variety”:

Niente sembra andare verso la direzione della messa in produzione.

Tuttavia, lo stesso presidente della programmazione HBO, già nel corso del 2021 aveva parlato di un reboot il quale sarebbe dovuto andare in onda nel 2022. Alla fine, niente di questo si è realizzato. Infatti, a distanza di circa due anni, adesso è giunta la conferma ufficiale della cancellazione.

Ad occuparsi della serie TV a tema vampiri True Blood avrebbe dovuto essere il creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa. Non è tutto. Al suo fianco avrebbe dovuto esserci anche il creatore di NOS4A2. Il creatore della serie originale, Alan Ball, era l’altro produttore esecutivo.

True Blood: trama

True Blood è una serie tv basata sui celebri romanzi di Charlaine Harris intitolata The Southern Vampire Mysteries. Nella famosa fiction, gli umani e vampiri tentato di convivere insieme, anche se non del tutto in modo pacifico. Un ipotesi che potrebbe diventare concreta. Infatti, una ditta farmaceutica giapponese riesce a sintetizzare in laboratorio uno speciale preparato di sangue fisiologico in grado di soddisfare i bisogni nutrizionali dei vampiri. Tuttavia, la coesistenza tra vampiri e umani è sempre caratterizzata da numerosi scontri.