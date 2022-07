Halloween Ends: on line il teaser trailer

“Halloween Ends” sembra essere davvero il finale della saga in un teaser trailer in cui Jamie Lee Curtis è finalmente alla resa dei conti finale con Michael Myers.

La Universal ha rilasciato il primo teaser trailer di “Halloween Ends”, 13° e presumibilmente ultimo capitolo della serie horror del regista David Gordon Green. il film è il quarto lavoro nella cronologia stabilita da “Halloween” del 2018, che ha ignorato ogni altro film della serie a parte l’originale di John Carpenter del 1978.

Jamie Lee Curtis ha annunciato l’uscita a sorpresa del trailer solo pochi minuti prima che apparisse online.

“Laurie dice sempre… FATE COME DICO!” Curtis ha scritto su Twitter.

Laurie always says… DO AS I SAY!

Check back here in 15 minutes for a TREAT!

DO AS I SAY!

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) July 20, 2022