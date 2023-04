Gran Turismo: la leggendaria saga videoludica arriva finalmente al cinema

La saga videoludica di Gran Turismo, ambientata nel mondo delle corse automobilistiche, sta per arrivare al cinema con il suo primo adattamento live action.

Il film, previsto per il 20 settembre 2023, promette di offrire un’esperienza di adrenalina e azione sul grande schermo. In attesa del primo trailer ufficiale, Empire ha condiviso una nuova immagine ufficiale del film, che ritrae David Harbour e il protagonista Archie Madekwe.

Gran Turismo è uno dei franchise videoludici più conosciuti e apprezzati di sempre, realizzato per Playstation. Il suo primo adattamento cinematografico promette di essere all’altezza delle aspettative dei fan del videogioco, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Il film racconta la storia vera di Jann Mardenborough, un giovane pilota inglese che è passato dalle simulazioni di guida virtuali alle corse automobilistiche nel mondo reale, grazie al programma televisivo GT Academy.

Nella nuova immagine ufficiale del film, David Harbour e Archie Madekwe appaiono pronti per l’azione, con il volante in mano e l’adrenalina in corpo. Harbour, noto al grande pubblico per il ruolo di Jim Hopper in Stranger Things, interpreterà uno dei personaggi principali del film, mentre Madekwe sarà il protagonista assoluto, nel ruolo di Jann Mardenborough.

A completare il cast, ci sono anche Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell e Orlando Bloom.

Il regista Neil Blomkamp ha dichiarato che gran parte delle sequenze d’azione del film è stata girata “dal vero”, con attori veri, auto vere e piste vere. L’obiettivo principale del film, secondo Blomkamp, è quello di creare un adattamento cinematografico in grado di elevarne la trama grazie al lavoro sui personaggi, che vengono prima delle sequenze di corsa.

Il successo degli adattamenti cinematografici dei videogiochi

Gran Turismo non è l’unico videogioco che sta ottenendo un adattamento cinematografico di successo. Negli ultimi anni, infatti, sono stati prodotti diversi film basati su videogiochi, che hanno ottenuto un grande successo di critica e di pubblico. Tra i più noti, ci sono Tomb Raider, Assassin’s Creed, Warcraft, Detective Pikachu e Sonic.

Il successo degli adattamenti cinematografici dei videogiochi non è una novità. Già negli anni ’90, film come Super Mario Bros. e Street Fighter hanno tentato di portare sul grande schermo il mondo dei videogiochi, senza però ottenere il successo sperato. Ma negli ultimi anni, grazie all’evoluzione delle tecnologie cinematografiche e all’aumento della qualità delle produzioni, gli adattamenti cinematografici dei videogiochi stanno diventando sempre più apprezzati.



Conclusioni

Gran Turismo è uno dei videogiochi più amati di sempre, e gli appassionati di corse automobilistiche non vedono l’ora di vederlo trasposto sul grande schermo. Il film si promette di offrire un’esperienza coinvolgente e immersiva, con sequenze di azione mozzafiato e un cast di attori di grande talento. In attesa del primo trailer ufficiale, gli appassionati di Gran Turismo possono già iniziare a sognare le corse automobilistiche più emozionanti della loro vita.