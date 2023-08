“Good Omens 2” e la teoria del caffè, di cosa si tratta?

Good Omens 2 è una delle serie più apprezzate degli ultimi tempi per originalità e carisma degli attori protagonisti. Nella prima stagione abbiamo avuto la possibilità di assistere ad un fedele adattamento cinematografico del romanzo di Neil Gaiman e Terry Prachett del 1990. In questa seconda ed apprezzatissima stagione invece, abbiamo visto una storia totalmente originale ma altrettanto efficace. Tra le novità non possiamo non parlare della “teoria del caffè”, di cui tutti ormai parlano.

La storia dell’Angelo Aziraphale e del Demone Crowley, ci ha appassionato fin dalla prima stagione. L’autore di Sandman, un’altra serie molto apprezzata su Netflix, ha deciso di correre il rischio e sviluppare un arco narrativo completamente originale. Sulla base del riscontro sui social e sull’effettivo apprezzamento della stagione 2 di Good Omens, possiamo dire che le sue idee di sviluppo della trama hanno funzionato. Dopo aver assistito all’unione delle forze per scongiurare l’Apocalisse nella prima stagione, si cerca ora di evitare che possa iniziare una vera e propria guerra tra Inferno e Paradiso.

Le motivazioni di questo scontro riguardano l’improvvisa scomparsa dell’Arcangelo Gabriele. All’interno della stagione quindi, si approfondirà anche il complesso rapporto di fiducia tra i due esseri superiori. Si soffermerà soprattutto sul modo in cui l’amore è in grado di influenzare anche esseri ineffabili come l’Angelo Aziraphale e il Demone Crowley. Seguendo gli sviluppi della trama, si assisterà ad un cambiamento profondo da parte dell’Angelo, nonostante alcune esternazioni profonde e sincere da parte Crowley.

Sta spopolando dunque sui social la “teoria del caffè” ovvero una plausibile risposta ai comportamenti di Aziraphale. Metatron, la voce di Dio, gli proporrà di divenire il Nuovo Arcangelo. Il modo in cui l’Angelo ha voltato le spalle al Demone ha insospettito i fan che credono fermamente nella teoria della bevanda corrotta da qualche siero o veleno. Poco prima di accettare infatti, Metatron in forma umana porterà questo caffè all’Angelo, proponendogli di ritornare in Paradiso. Il finale dunque ha incuriosito i fan che sperano di poter ricevere delle risposte ai tanti interrogativi con una terza stagione.