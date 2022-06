Ghostbusters: in sviluppo il sequel di “Legacy” ambientato a New York

Sarà un film d’animazione e sarà il sequel di “Ghostbusters: Legacy” la pellicola del franchise in fase di sviluppo ambientata a New York City.

Ghostbusters: un nuovo episodio del franchise

Nell’ambito del Ghostbusters Day, celebrazione annuale in occasione dell’uscita del primo film di “Ghostbusters” l’8 giugno 1984, Sony Pictures, e Jason Reitman Gil Kenan di Ghost Corps hanno deliziato i fan della saga con diversi annunci. Uno di questi è legato al nuovo film d’animazione di “Ghosbusters”, sviluppato da Jason Reitman e Kenan insieme a Sony Pictures Animation. Chris Prynoski e Jennifer Kluska saranno i registi, con Brenda Hsueh alla sceneggiatura.

Jason Reitman e Kenan hanno anche confermato che il sequel di “Legacy” del 2021 sarà ambientato a New York City e nell’iconica Firehouse dei film originali.

Nel corso della celebrazione è stato inoltre mostrato un simulatore di allenamento in realtà virtuale chiamato “Ghostbusters VR Academy” e una serie a fumetti “Ghostbusters” di Dark Horse che colmerà il divario tra “Afterlife” e la nuova storia.

Gli annunci arrivano dopo che Variety ha annunciato che è in lavorazione su Netflix una serie animata di “Ghostbusters”, prodotta da Jason Reitman e Kenan.

I risultati di “Legacy”

“Legacy”, diretto da Jason Reitman, come molti film degli ultimi due anni ha subito i danni del lockdown. L’uscita americana era prevista per il 10 luglio 2020, ma è stata successivamente spostata prima al 5 marzo 2021, poi all’11 giugno 2021 fino all’11 novembre 2021 per vedere finalmente luce nelle sale il 18 novembre 2021.

La pellicola ha incassato 129.1 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 68.0 milioni di dollari nel resto del mondo, per un totale mondiale di 197.1 milioni di dollari (questi dati si fermano al 20 febbraio 2022).

Fonte Variety

Roberta Rosella

09/06/2022