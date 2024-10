Francis Ford Coppola ospite a Domenica in: anticipazioni sulla puntata del 13 ottobre 2024

La programmazione della nuova stagione di Domenica in prevede un evento eccezionale: il 13 ottobre 2024 Francis Ford Coppola, leggendario regista noto per film iconici, sarà presente in studio. Un’occasione imperdibile per rivivere la sua straordinaria carriera e assistere alla presentazione del suo nuovo film “Megalopolis“, che promette di affascinare il pubblico italiano. L’intervista condotta da Mara Venier si preannuncia come un viaggio attraverso l’arte del cinema e i ricordi di un’epoca d’oro per la settima arte.

Un super ospite per Domenica in

Nella puntata di domenica 13 ottobre, Francis Ford Coppola sarà il protagonista indiscusso del talk show condotto da Mara Venier. Questo episodio segna la quinta trasmissione del 2024-2025 e rievoca i forti legami che la Venier ha sempre mantenuto con star di Hollywood, rispolverando i ricordi delle sue storiche interviste negli anni ’90. Coppola, insignito di premi prestigiosi e considerato uno dei più influenti registi della storia del cinema, offre un’opportunità unica al pubblico per conoscere meglio il suo genio creativo e la sua visione artistica.

Il programma riserverà ai telespettatori momenti emozionanti, arricchiti da aneddoti e racconti della vita di Coppola, testimone di oltre sei decenni di evoluzione cinematografica. La presenza di un nome del calibro di Coppola non è solo un’attrazione da palcoscenico, ma un’autentica celebrazione della cinematografia mondiale, di cui il regista ha contribuito a definire i contorni grazie a opere indimenticabili.

Francis Ford Coppola presenta “Megalopolis”

Nel corso della sua apparizione a Domenica in, Coppola parlerà approfonditamente del suo ultimo progetto, “Megalopolis“, film di cui è scrittore, regista e produttore. La produzione, che debutterà nelle sale italiane il 16 ottobre, segna un ritorno di Coppola alla regia di un lungometraggio dopo anni di progetti accantonati. L’attesa è palpabile, soprattutto considerando che “Megalopolis” sarà anche il film di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma.

La trasmissione offrirà l’occasione di esplorare il tema del film e le sue correnti narrative, oltre a momenti di introspezione rispetto alla carriera del regista. Durante l’intervista, non mancheranno riferimenti ai premi ricevuti, tra cui sei Oscar e due Palme d’Oro, tutti riconoscimenti che testimoniano l’impatto culturale e sociale delle sue opere nel contesto cinematografico globale.

La trama di “Megalopolis”

“Megalopolis” narra la storia di Cesar Catilina, un architetto della nuova Roma che cerca di ricostruire la città dopo una devastante catastrofe. La sua visione utopistica si scontra con la rigida opposizione del sindaco Franklyn Cicero, un uomo corrotto e ancorato al potere. Il dramma si intensifica quando la figlia del sindaco, Julia, desidera liberarsi dalle catene di una vita privilegiata ma opprimente, trovandosi così a dover scegliere tra il legame con il padre e l’amore per l’ideatore del progetto di ricostruzione.

In questo interessante intreccio di vite e ambizioni, emergono anche figure come Hamilton Crassus III, un magnate pronto a sostenere Catilina nel suo piano, e Clodio, il cugino di Cesar, che sviluppa una pericolosa ossessione per Julia. Con una narrativa che getta luce su temi di corruzione, amore e aspirazioni, “Megalopolis” si preannuncia come un’opera di grande impatto emotivo e riflessione sociale.

Mentre il conto alla rovescia per la puntata di Domenica in è iniziato, i fan di Coppola non vedono l’ora di immergersi in questa affascinante conversazione, in programma su Rai1 a partire dalle ore 14.