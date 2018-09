Festa del Cinema di Roma: Peter Sellers è l’immagine del festival

Dal 18 al 28 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica inizia la Festa del Cinema di Roma 2018, l’attore Peter Sellers nei panni del suo celeberrimo personaggio, l’Ispettore Clouseau, è l’immagine ufficiale dell’evento.

Festa del Cinema di Roma: l’ispettore Jacques Clouseau e la sua ironia sono il volto della 13esima edizione

Peter Sellers, meglio noto come l’ispettore Clouseau nel popolare film “La pantera rosa” è il personaggio scelto dagli organizzatori della nuova edizione della Festa del Cinema di Roma.

Lo scatto, utilizzato nel manifesto ufficiale del Festival romano, è stato realizzato dal fotografo britannico Terry O’Neill, famoso in tutto il mondo per aver immortalato molti dei più importanti personaggi del mondo della musica e del cinema internazionale, dai Beatles ai Rolling Stones passando dalla famiglia reale britannica fino ad arrivare alle odierne star di Hollywood.

La scelta di Peter Sellers come immagine simbolo di questa tredicesima edizione della Festa, non è casula. A motivare questa scelta fatta dagli organizzatori del Festival romano, non è stata solo la fama dell’artista britannico, ma anche, la sua peculiare personalità e la sua brillante comicità che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico.

Inoltre, Peter Sellers sarà il protagonista di una retrospettiva a cura di regista e giornalista Mario Sesti, realizzata in occasione della Festa del Cinema di Roma, in collaborazione con l’Ambasciata Britannica e il British Council.

Le premesse per questa nuova edizione della Festa romana fanno presumere dieci giorni di straordinari imperdibili appuntamenti cinematografici, che come sempre si terranno all’interno della suggestiva cornice dell’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi culturalmente importanti della Capitale.

La direzione artistica della 13esima edizione del Festival del Cinema di Roma è stata affidata a Antonio Monda ed è organizzata in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma guidata dalla giornalista e scrittrice Laura Delli Colli. Mentre, la direzione generale del Festival sarà a cura di Francesca Via.

Chiara Broglietti

12/09/2018