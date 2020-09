Quest’anno la Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020, presso l’Auditorium Parco della Musica, con la direzione artistica di Antonio Monda, omaggia con la sua immagine ufficiale due mostri sacri del cinema internazionale.

Festa del cinema di Roma 2020: Sidney Poitier e Paul Newman due miti intramontabili

La locandina riprende una foto scattata in occasione delle riprese di “Paris Blues di Martin Ritt”, film del 1961 candidato all’Oscar per la Miglior colonna sonora firmata da Duke Ellington, rendendo Sidney Poitier e Paul Newman protagonisti assoluti di questa edizione della kermesse capitolina.

La foto in oggetto, che ritrae due vere icone della storia del cinema, sta a simboleggiare quel senso di complicità, la gioia di stare insieme, la condivisione delle esperienze, il valore della collaborazione umana e artistica attorno alle quali si è costruita la Festa del Cinema 2020.

Un’immagine che esprime i valori della Festa del cinema di Roma

“Ho fortemente voluto questa immagine per la quindicesima edizione. È una foto che celebra il glamour del grande cinema, l’idea di festa che ho cercato di comunicare sin dalla prima edizione che ho avuto il privilegio di dirigere e, mai come in questo periodo, il senso di comunione e amore interraziale”, parole di Antonio Monda, la cui scelta è stata condivisa dalla Fondazione Cinema per Roma, presieduta da Laura Delli Colli, con Direttore Generale Francesca Via.

Sarà il film d’animazione Disney e Pixar dal titolo “Soul“, diretto dal regista, sceneggiatore, animatore e produttore statunitense Pete Docter, ad aprire questa edizione della Festa del Cinema di Roma.

Il regista vincitore di due Premi Oscar® per “Up” e “Inside Out“, ha realizzato una storia che cerca di rispondere ad alcune delle domande più importanti della vita: da dove provengono le nostre passioni, i sogni che ci ispirano e gli interessi che ci animano? Che cosa ci rende davvero ciò che siamo?

Maria Grazia Bosu

22/09/2020