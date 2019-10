Festa del Cinema di Roma 2019: programma del 26 ottobre

I titoli di coda della XIV edizione della Festa del Cinema di Roma 2019 si avvicinano. Si apre così il penultimo giorno di proiezioni. Sarà presentato oggi l’ultimo film in concorso: “Tornare“, di Cristina Comencini. Il programma non è di certo meno ricco e il carosello artistico è nutrito e interessante.

Ultimo film della Selezione Ufficiale e altri titoli di rilievo

Tornare

Bisognerà attendere le 19.30 alla Sala Sinopoli per assistere alla proiezione dell’ultimo film in concorso alla Selezione Ufficiale: “Tornare”, di Cristina Comencini. Il film è ambientato negli anni novanta e vede protagonista Alice, donna quarantenne che fa ritorno a Napoli dopo aver speso diversi anni della propria vita in America. Con la scomparsa del padre e la casa di famiglia sul punto di essere venduta Alice chiuderà le porte della sua vecchia esistenza e varcherà l’ingresso di una nuova vita, facendo la conoscenza di due persone che in positivo e in negativo la sconvolgeranno, ridestando ombre del suo passato e della sua intera vita.

Prosegue in bellezza la mostra su uno dei massimi rappresentanti del cinema italiano, Vittorio Cecchi Gori. Alle 16.00 in Sala Petrassi, per la sezione Eventi Speciali, verrà proiettato il documentario autobiografico “Cecchi Gori – Una Famiglia Italiana”. Simone Isola e Marco Spagnoli raccolgono la storia del più grande gruppo di produzione e distribuzione cinematografica italiano di tutti i tempi.

Alle 20.30, sempre in Sala Petrassi, appuntamento con “Very Ralph”, documentario di Susan Lacy sulla straordinaria vita di uno stilista immortale come Ralph Lauren. Il film è un affascinante affresco sull’uomo che si cela dietro la figura del grande stilista, ripercorrendo i traguardi e le tappe fondamentali della sua esistenza.

In Sala Alice ed altri appuntamenti

Son – Mother

Ricco anche il programma in Sala Alice. Alle 12.30 “Son – Mother”, di Mahnaz Mohammadi, film iraniano che narra di una madre che cerca di crescere i suoi figli da sola tra innumerevoli difficoltà.

Si prosegue alle 14.30 con “Marco Polo”, di Duccio Chiarini, documentario sull’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze e le sue quotidiane complessità .

Alle 19.30 proiezione di “Volare” di Ram Pace e Luca Santarelli. Un quadro moderno sulla musica trap attraverso la storia di quattro ragazzi.

Alla Sala Sinopoli alle 16.30 verrà presentato al pubblico “Playmobile – The Movie”, di Lino Di Salvo. Film d’animazione francese che segna il debutto alla regia dell’artista americano.

Appuntamenti importanti con artisti straordinari. Alle 16.00 presso il Testro Studio G. B. SIAE incontro con Jia Zhangke e Zao Thao, mentre alle ore 18.00, in Sala Petrassi, premio alla carriera e incontro con l’artista afroamericana Viola Davis.

Per consultare l’intero programma della Festa del Cinema di Roma 2019: Festa del Cinema 2019 – Programma.

Salvatore Cuomo