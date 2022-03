Il canale Roku ha rilasciato una prima immagine di Evan Rachel Wood (“Westworld”) nei panni di Madonna nel biopic “Weird: The Al Yankovic Story” di cui è protagonista Daniel Radcliffe nel ruolo del famoso musicista.

Evan Rachel Wood nei panni di Madonna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)

Il biopic tratterà la vita personale e la carriera del leggendario comico e artista discografico “Weird Al” Yankovic, prendendo in considerazione anche i suoi primi successi come “Eat It” e “Like a Surgeon”, che ha notoriamente parodiato da “Like a Virgin” di Madonna (con il permesso della Regina del Pop).

Roku – oltre a farci vedere lo scatto di Evan Rachel Wood perfettamente mimetizzata con il look di Madonna del primo periodo (Like a Virgin) ha anche annunciato la presenza di ulteriori attori nel cast di “Weird: The Al Yankovic Story” mercoledì. Rainn Wilson (“The Office”) è il dj Dr. Demento, Julianne Nicholson (“Mare of Easttown”) interpreta la madre di Weird Al, Mary Yankovic, e Toby Huss (“Halt and Catch Fire”) il padre Nick Yankovic.

Dettagli sul film

La produzione del film è iniziata a Los Angeles il mese scorso e vede Daniel Radcliffe nei panni di Weird Al. L’attore aveva dichiarato che:

“indossare la camicia hawaiana è una responsabilità enorme che non prendo alla leggera, e sono onorato di condividere finalmente con il mondo la storia assolutamente vera al 100% della vita depravata e scandalosa di Weird Al”.

“Weird: The Al Yankovic Story” è scritto dallo stesso Yankovic, insieme a Eric Appel, che è anche regista e produttore esecutivo.

“Sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi ritragga nel film. Non ho alcun dubbio che questo sia il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno”, ha detto Yankovic in un precedente comunicato stampa.

Il biopic è prodotto da Funny or Die e Tango e sarà disponibile in esclusiva sul canale Roku al momento dell’uscita. Henry Muñoz III di Funny or Die e Neil Shah di Tango sono produttori esecutivi. Yankovic produce inoltre insieme a Mike Farah, Joe Farrell e Whitney Hodack per Funny or Die. Tim Headington, Lia Buman e Max Silva producono per Tango.

Ci auguriamo che la pellicola possa arrivare anche in Italia.

Roberta Rosella

08/03/2022