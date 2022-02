Daniel RadCliffe e i primi scatti nei panni di “Weired Al” Yankovic

Il mese scorso è stato annunciato che Daniel Radcliffe, avrebbe recitato in un biopic sul musicista “Weird Al” Yankovic. Sono ora disponibili i primi scatti dell’interprete di Harry Potter in una nuova atipica veste.

Daniel Radcliffe con fisarmonica e camicia hawaiana

IM GOING TO EXPLODE AT THESE PICTURES OF DANIEL RADCLIFFE AS WEIRD AL. pic.twitter.com/6BX3kqkVUc — Ronnie Gross Jr (@ronniegrossjr) February 19, 2022

Nell’immagine rilasciata da Collider e in questa che possiamo vedere sul profilo Twitter del musicista Ronnie Gross Jr., si potrà apprezzare la grande trasformazione di Daniel Radcliffe in “Weird Al” Yankovic. La star sfoggia una grande parrucca riccia e occhiali per emulare il look iconico di Yankovic, inoltre non manca la camicia hawaiana, che era parte essenziale del guardaroba di Yankovic. Nell’immagine mostrata l’interprete sta suonando la fisarmonica, lo strumento preferito del musicista.

Queste le dichiarazioni dell’attore:

“Indossare la camicia hawaiana è una responsabilità enorme che non prendo alla leggera, e sono onorato di condividere finalmente con il mondo la storia assolutamente vera al 100% della vita scandalosa e depravata di Weird Al”.

Il film infatti tratterà fondamentalemnte la popolarità do Yankovic raggiunta con le sue canzoni parodistiche, soffermandosi inoltre sulle “torride relazioni amorose con le celebrità e sul suo famoso stile di vita depravato”. La storia di Yankovic, da “bambino prodigio dotato alla più grande leggenda musicale di tutti i tempi”, è sicuramente una di quelle che i fan del musicista non vorranno perdere.

“WEIRD: The Weird Al Yankovic Story” è scritto dallo stesso Yankovic e da Eric Appel, che figura anche dietro la macchina da presa, ed è prodotto dai banner Funny Or Die e Tango production.

Yankovic ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Quando il mio ultimo film “UHF” è uscito nel 1989, ho fatto un voto solenne ai miei fan che avrei rilasciato un film importante ogni 33 anni, come un orologio. Sono molto felice di dire che siamo in orario. E sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreti nel film. Non ho alcun dubbio che questo sia il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno”.

Daniel Radcliffe sarà al cinema dal 21 aprile nei panni di un eccentrico e malvagio milionario nella prossima action-comedy “The Lost City” insieme a Channing Tatum e Sandra Bullock.