Eurovision Song Contest 2025: La Svezia favorita nella semifinale di Basilea

Il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2025 si prepara a brillare a Basilea, in Svizzera. Questa sera, presso la St. Jakobshall arena, avrà luogo la prima semifinale dell’evento musicale più atteso dell’anno. La diretta sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle 21:00, e dieci paesi avranno l’opportunità di conquistare un posto nella finale del 17 maggio. Con i bookmaker già attivi, i pronostici iniziano a delineare i favoriti e le possibili sorprese.

I favoriti della semifinale

Secondo le analisi degli esperti di Sisal, la Svezia emerge come la principale favorita per la semifinale. Il gruppo Kaj, con una quota di 1,25, è dato quasi certo di qualificarsi per la finale e punta a vincere l’intero concorso, con una quota di 2,25. Questo vantaggio significativo mette pressione sugli altri concorrenti, che dovranno dare il massimo per competere con la potenza musicale svedese.

Oltre alla Svezia, ci sono altri paesi che potrebbero sorprendere. L’Estonia, rappresentata dall’artista Tommy Cash, è quotata a 6,00 e potrebbe rivelarsi un avversario temibile. Anche i Paesi Bassi, con Claude, si presentano con una quota di 16,00, puntando su una performance intensa e coinvolgente. Non si può dimenticare l’Albania, che con gli Shkodra Elektronike, a quota 25,00, spera di entrare tra i primi dieci.

Gli outsider da tenere d’occhio

La competizione si fa interessante con la presenza di artisti provenienti da diverse nazioni, tra cui l’Ucraina, rappresentata dal gruppo Ziferblat, quotato a 33,00. Anche San Marino, con Gabry Ponte, si prepara a sorprendere il pubblico, nonostante una quota di 50,00. Ponte è noto per la sua energia e il suo ritmo coinvolgente, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi per il suo successo.

Tra gli outsider, ci sono nomi come Theo Evan per Cipro e Justyna Steczkowska dalla Polonia, entrambi quotati a 66,00. Le loro performance potrebbero rivelarsi cruciali per cercare di entrare nel gruppo dei qualificati. Anche l’Azerbaigian, il Belgio, l’Islanda, la Norvegia, il Portogallo e la Slovenia, tutti a quota 100,00, sono in cerca di un colpaccio che potrebbe ribaltare i pronostici.

La situazione dell’Italia e dei Big Five

L’Italia, in quanto membro del Big Five, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, è esente dalla fase eliminatoria e si prepara per l’esibizione diretta in finale. Lucio Corsi, con il suo stile unico, rappresenterà il Bel Paese e la sua possibile vittoria è quotata a 50,00. Sebbene la competizione sia agguerrita, Corsi ha dimostrato di avere il talento necessario per emergere e sorprendere il pubblico.

La semifinale di stasera rappresenta un momento cruciale per molti artisti, che si giocano l’accesso alla finale. Con le aspettative alte e la tensione palpabile, Basilea si prepara a vivere una serata indimenticabile di musica e spettacolo.

