Basilea si prepara per l’Eurovision Song Contest 2025: ecco cosa aspettarsi dalla prima semifinale

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e Basilea è pronta ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi a livello mondiale. La prima semifinale si svolgerà martedì 13 maggio e vedrà la partecipazione di 18 artisti provenienti da diverse nazioni, tutti pronti a conquistare il pubblico e a cercare un posto nella finale del 17 maggio. Scopriamo insieme i dettagli di questa serata ricca di musica e spettacolo.

La scaletta della prima semifinale

La St. Jakobshalle di Basilea sarà il palcoscenico della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. Martedì 13 maggio, il pubblico potrà assistere a esibizioni di artisti emergenti e nomi già noti, in un mix di debutti e ritorni. Tra i partecipanti, si segnala la presenza di Lucio Corsi e Gabry Ponte, due artisti che hanno già catturato l’attenzione del pubblico. Anche Tommy Cash, noto per il suo brano “Espresso Macchiato“, sarà in gara, insieme a Tony Effe, uno dei cantanti italiani più in voga del momento.

È importante notare che, sebbene Italia, Spagna e Svizzera siano già qualificate per la finale, si esibiranno comunque durante la semifinale, ma non parteciperanno al televoto. Al termine della serata, dieci artisti saranno scelti per avanzare alla finale, dove si uniranno alle Big 5, ovvero i cinque paesi con il diritto di accesso diretto all’evento finale.

Gli omaggi e le celebrazioni della serata

Come da tradizione, la prima semifinale dell’Eurovision non sarà solo una competizione musicale, ma anche un momento di celebrazione della cultura e della storia della manifestazione. Le presentatrici Hazel Brugger e Sandra Studer guideranno il pubblico attraverso un divertente sketch comico-musicale, che racconterà aneddoti legati all’Eurovision. Non mancherà un tributo a Céline Dion, la celebre cantante che vinse il concorso nel 1988 rappresentando la Svizzera, un momento che sicuramente emozionerà i fan.

In chiusura della serata, un ex vincitore dell’Eurovision tornerà sul palco per un’esibizione simbolica, ispirata al tema di quest’anno: “United By Music“. Questo motto sottolinea l’importanza della musica come strumento di unione tra le diverse culture e nazioni partecipanti.

Come seguire la prima semifinale dell’Eurovision 2025

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 andrà in onda martedì 13 maggio, con inizio alle ore 21:00, direttamente dalla St. Jakobshalle di Basilea. In Italia, gli spettatori potranno seguire l’evento su Rai 2, con il commento di BigMama e Gabriele Corsi. Per chi preferisce lo streaming, la serata sarà disponibile su RaiPlay, mentre gli ascoltatori radiofonici potranno seguire l’evento su Rai Radio 2.

Questo è solo l’inizio di un’intensa settimana di musica e spettacolo, che culminerà con la seconda semifinale giovedì 15 maggio e la grande finale sabato 17 maggio. L’Eurovision Song Contest 2025 promette di essere un evento memorabile, ricco di emozioni e sorprese.

