Abor e Tynna: il duo che rappresenta la Germania all’Eurovision 2025 con “Baller”

La Germania si prepara a brillare all’Eurovision Song Contest 2025 grazie al talento di Abor e Tynna, un duo di fratelli che promette di conquistare il pubblico con la loro canzone “Baller“. Con una forte connessione musicale e una storia familiare ricca di influenze artistiche, i due giovani artisti sono pronti a portare la loro musica sul palcoscenico internazionale.

Chi sono Abor e Tynna

Abor e Tynna, originari di Vienna, sono un duo musicale che unisce il talento e la passione per la musica. Nati rispettivamente nel 1998 e nel 2000, i due fratelli sono cresciuti in una famiglia di musicisti, con il padre che suona il violoncello nella Wiener Philharmoniker, una delle orchestre più prestigiose al mondo. Fin da piccoli, Abor e Tynna hanno mostrato un forte interesse per la musica, imparando a suonare diversi strumenti e scrivendo canzoni insieme.

La loro carriera musicale ha preso il volo nel 2016, anno in cui hanno iniziato a comporre brani originali. Tuttavia, è nel 2020 che Abor e Tynna hanno cominciato a pubblicare i loro singoli, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. Abor si occupa principalmente della produzione musicale, creando beat e arrangiamenti, mentre Tynna si dedica alla scrittura dei testi e alla parte vocale. Nel 2025, il duo ha lanciato il suo primo album in studio intitolato “Bittersüß“, consolidando ulteriormente la loro presenza nel panorama musicale.

Abor e Tynna all’Eurovision 2025

La partecipazione di Abor e Tynna all’Eurovision 2025 rappresenta un’importante opportunità per il duo di mostrare il proprio talento su un palcoscenico di rilevanza mondiale. I due artisti hanno deciso di partecipare al Chefsache ESC 2025, un format che seleziona il rappresentante tedesco per l’Eurovision. Grazie alla loro canzone “Baller“, sono riusciti a conquistare sia la giuria che il pubblico, ottenendo la vittoria e guadagnandosi un posto nella finale dell’Eurovision.

“Baller” è un brano elettropop che affronta temi profondi come il dolore e la nostalgia legati alla fine di una relazione. La canzone è caratterizzata da un ritmo coinvolgente e da testi evocativi, che parlano di esperienze personali e universali. La performance di Abor e Tynna è attesa con grande interesse, poiché rappresentano una delle Big 5, le nazioni che accedono direttamente alla finale dell’Eurovision. I due si esibiranno il 17 maggio, ma il pubblico avrà l’opportunità di ascoltarli anche durante la seconda semifinale, prevista per il 15 maggio 2025.

La traduzione di “Baller“

La canzone “Baller” offre una narrazione intensa e visiva, con immagini che evocano emozioni forti. La traduzione del testo rivela la vulnerabilità e la forza dei sentimenti espressi dai due artisti. Frasi come “Sparo buchi nella notte” e “Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto” descrivono un senso di perdita e di riflessione, mentre il ritornello ripetitivo sottolinea la determinazione di non tornare indietro, nonostante il dolore.

Il testo continua a esplorare la complessità delle relazioni, con riferimenti a scene di vita quotidiana e a momenti di rottura. La metafora della “scena del crimine” suggerisce un legame profondo e, allo stesso tempo, una rottura definitiva. La canzone si conclude con un messaggio di resilienza, evidenziando come le esperienze difficili possano portare a una crescita personale.

Abor e Tynna, con “Baller“, non solo rappresentano la Germania all’Eurovision, ma portano con sé una storia di passione e dedizione alla musica, pronta a risuonare in tutto il continente.

