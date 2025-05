Eurovision Song Contest 2025: I finalisti e gli eliminati dalla seconda semifinale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 ha preso vita con la seconda semifinale, trasmessa dall’arena St. Jakobshalle di Basilea. Questo evento musicale di grande richiamo ha visto esibirsi non solo tre dei membri delle Big Five, ma anche sedici paesi in competizione per un posto nella finale di sabato. Solo dieci artisti hanno avuto successo, mentre altri undici sono stati esclusi dalla competizione. Tra i momenti salienti, spiccano le performance di Yuval Raphael da Israele, Erika Vikman dalla Finlandia e Miriana Conte da Malta, quest’ultima premiata per il suo brano “Serving”, nonostante le controversie legate alla sua censura.

I finalisti dell’Eurovision 2025

La selezione dei finalisti ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i critici. La lista dei dieci artisti che hanno conquistato un posto nella finale è la seguente:

Lituania | Katarsis – “ Tavo Akys ”

| – “ ” Israele | Yuval Raphael – “ New Day Will Rise ”

| – “ ” Armenia | PARG – “ SURVIVOR ”

| – “ ” Danimarca | Sissal – “ Hallucination ”

| – “ ” Austria | JJ – “ Wasted Love ”

| – “ ” Finlandia | Erika Vikman – “ ICH KOMME ”

| – “ ” Malta | Miriana Conte – “ SERVING ”

| – “ ” Lussemburgo | Laura Thorn – “ La Poupée Monte Le Son ”

| – “ ” Lettonia | Tautumeitas – “ Bur Man Laimi ”

| – “ ” Grecia | Klavdia – “ Asteromáta ”

| – “ ” Norvegia | Kyle Alessandro – “ Lighter ”

| – “ ” Albania | Shkodra Elektronike – “ Zjerm ”

| – “ ” Svezia | KAJ – “ Bara Bada Bastu ”

| – “ ” Islanda | VÆB – “ RÓA ”

| – “ ” Paesi Bassi | Claude – “ C’est La Vie ”

| – “ ” Polonia | Justyna Steczkowska – “ GAJA ”

| – “ ” San Marino | Gabry Ponte – “ Tutta L’Italia ”

| – “ ” Estonia | Tommy Cash – “ Espresso Macchiato ”

| – “ ” Portogallo | NAPA – “ Deslocado ”

| – “ ” Ucraina | Ziferblat – “ Bird of Pray ”

| – “ ” Francia | Louane – “ Maman ”

| – “ ” Germania | Abor & Tynna – “ Baller ”

| – “ ” Italia | Lucio Corsi – “ Volevo essere un duro ”

| – “ ” Spagna | Melody – “ Esa Diva ”

| – “ ” Regno Unito | Remember Monday – “What the hell just happened?”

Tra le performance più apprezzate, quella di Louane dalla Francia ha catturato l’attenzione per il suo testo profondo e la scenografia suggestiva, culminata in un finale emozionante sotto una pioggia di sabbia. La varietà di stili musicali e di messaggi espressi dai finalisti ha reso questa semifinale un evento memorabile.

Gli eliminati dalla competizione

Nonostante le aspettative, alcuni artisti non sono riusciti a superare il turno e sono stati eliminati. Tra i nomi più noti, troviamo:

Australia | Go-Jo – “ Milkshake Man ”

| – “ ” Montenegro | Nina Žižić – “ Dobrodošli ”

| – “ ” Irlanda | EMMY – “ Laika Party ”

| – “ ” Georgia | Mariam Shengelia – “ Freedom ”

| – “ ” Repubblica Ceca | ADONXS – “ Kiss Kiss Goodbye ”

| – “ ” Serbia | Princ – “ Mila ”

| – “ ” Azerbaijan | Mamagama – “ Run With U ”

| – “ ” Belgio | Red Sebastian – “ Strobe Lights ”

| – “ ” Croazia | Marko Bosnjak – “ Poison Cake ”

| – “ ” Cipro | Theo Evan – “ Shh ”

| – “ ” Slovenia | Klemen – “How Much Time Do We Have Left”

Le esibizioni di questi artisti, purtroppo, non sono state sufficienti per conquistare il favore della giuria e del pubblico. La competizione si è rivelata intensa e il livello qualitativo delle performance ha reso difficile la selezione dei finalisti.

Con la finale in arrivo, l’attenzione si concentra ora sui dieci artisti che hanno superato la semifinale, pronti a dare il massimo per conquistare il titolo di vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025.

