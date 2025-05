Eurovision Song Contest 2025: Gli italiani non possono votare nella semifinale di oggi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Eurovision Song Contest 2025 è attualmente in corso, con la seconda semifinale che si svolgerà oggi, 15 maggio. Tuttavia, i telespettatori italiani non potranno partecipare al televoto in questa serata. Questa limitazione è dovuta al regolamento dell’Eurovision, che stabilisce che solo i Paesi che partecipano a una specifica semifinale possono votare in quella serata. L’Italia, parte dei “Big Five” insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, ha accesso diretto alla finale e non è coinvolta nelle semifinali. Pertanto, gli spettatori italiani potranno esprimere il loro voto solo durante la finale, prevista per il 17 maggio.

Regole di voto all’Eurovision

Il sistema di voto dell’Eurovision è strutturato in modo da garantire che i telespettatori dei Paesi appartenenti ai “Big Five” possano votare solo quando i loro rappresentanti si esibiscono durante le semifinali. Inoltre, è importante notare che non è consentito votare per il proprio rappresentante nazionale. Questo implica che, durante la finale, gli italiani non potranno esprimere il loro voto per Lucio Corsi, il rappresentante dell’Italia. Tuttavia, avranno la possibilità di votare per gli artisti provenienti da altri Paesi partecipanti al concorso. Il voto del pubblico si unisce a quello delle giurie nazionali, con ciascun voto che pesa per il 50% nel determinare il risultato finale.

Come votare durante la finale

Nella finale del 17 maggio, i telespettatori italiani avranno diverse modalità per esprimere le loro preferenze. Le opzioni di voto includono:

Telefono : Gli spettatori possono chiamare il numero 894.222 e digitare il codice dell’artista scelto.

: Gli spettatori possono chiamare il numero e digitare il codice dell’artista scelto. SMS : È possibile inviare un messaggio al numero 475.475.0 con il codice dell’artista preferito.

: È possibile inviare un messaggio al numero con il codice dell’artista preferito. App ufficiale: Gli utenti possono utilizzare l’applicazione dell’Eurovision, disponibile per dispositivi iOS e Android, per votare.

È fondamentale ricordare che non è possibile votare per il rappresentante del proprio Paese. Pertanto, mentre gli italiani possono sostenere gli artisti stranieri in gara, non potranno esprimere il loro voto per Lucio Corsi. Questo sistema di voto mira a garantire una competizione equa e diversificata, permettendo ai telespettatori di supportare artisti di diverse nazionalità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!