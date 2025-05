Eurovision 2025: la seconda semifinale di Basilea e i finalisti in gara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La kermesse musicale dell’Eurovision continua a regalare emozioni e spettacolo. Dopo l’esibizione di Lucio Corsi, che ha incantato il pubblico martedì 13 maggio, il 15 maggio si è svolta a Basilea la seconda semifinale, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e un pubblico entusiasta. La finale, prevista per sabato 17 maggio e trasmessa su Rai 1, promette di essere un momento clou per gli amanti della musica europea.

I paesi finalisti e le loro performance

La semifinale di Basilea ha visto l’accesso alla finale di diversi Paesi, tra cui l’Austria e Israele, che si sono distinti per le loro esibizioni. L’Austria è rappresentata da JJ, uno degli artisti più attesi della competizione, mentre Israele ha portato sul palco Yuval Raphael, la cui performance ha suscitato reazioni miste, ma ha comunque ricevuto un caloroso applauso dal pubblico presente. Insieme a questi due, si sono qualificati anche la Lituania, l’Armenia, Malta, la Danimarca, il Lussemburgo, la Finlandia, la Lettonia e la Grecia. Al contrario, sono stati eliminati Paesi come Australia, Montenegro, Serbia, Georgia, Repubblica Ceca e Irlanda, che non hanno superato il turno.

Momenti salienti della serata

La serata del 15 maggio è stata ricca di momenti memorabili. Laura Thorn, rappresentante del Lussemburgo, ha catturato l’attenzione con la sua canzone “La poupée monte le son”, un pezzo pop vivace e ironico che trasmette un forte messaggio di empowerment femminile. Anche le performance della Lituania e della Grecia sono state particolarmente apprezzate per la loro originalità e creatività, lasciando un segno positivo nel pubblico.

Non sono mancate esibizioni eccentriche, come quelle della Serbia e dell’Australia, che hanno portato un tocco di follia e divertimento sul palco. Un momento inaspettato è stato l’omaggio all’Italia da parte della Svizzera, che ha chiuso la sua performance con una citazione del celebre brano “Insieme: 1992” di Toto Cutugno, un pezzo che ha fatto la storia dell’Eurovision nel 1990.

L’attesa per la finale

Con la finale in arrivo, l’attesa cresce tra i fan e gli appassionati della musica. La competizione si preannuncia avvincente, con artisti di talento pronti a dare il massimo per conquistare il titolo. La varietà delle performance e la qualità delle canzoni promettono di rendere l’Eurovision 2025 un evento indimenticabile, capace di unire culture e stili musicali diversi in un’unica grande celebrazione.

La serata finale del 17 maggio si prospetta come un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica, che potranno seguire le esibizioni in diretta su Rai 1 e scoprire chi avrà la meglio in questa edizione della kermesse.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!