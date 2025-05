Eurovision 2025: I finalisti e le novità della serata conclusiva a Basilea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina alla sua fase culminante, con la finale che si svolgerà a Basilea il 17 maggio. Dopo due semifinali ricche di emozioni e performance di alto livello, sono stati annunciati i 26 artisti che si contenderanno il titolo. Questo evento musicale attira l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, rendendo ogni edizione un momento imperdibile nel panorama della musica internazionale.

La selezione dei finalisti

Le semifinals, tenutesi il 13 e il 15 maggio, hanno visto esibirsi 37 cantanti, ma solo 26 di loro hanno conquistato un posto nella finale. Tra i finalisti, sei rappresentanti delle Big 5 e il Paese ospitante, la Svizzera, accedono direttamente alla finale. Gli altri 20 artisti hanno dimostrato le loro abilità sul palco, guadagnando il favore del pubblico e dei giurati.

Durante la prima semifinale, le conduttrici Sandra Studer e Hazel Brugger hanno annunciato i primi nomi dei finalisti. Tra questi, spiccano artisti come Kyle Alessandro dalla Norvegia con il brano “Lighter“, Shkodra Elektronike dall’Albania con “Zjerm” e Kaj dalla Svezia con “Bara Bada Bastu“. La competizione ha messo in luce una varietà di stili musicali e performance che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

I nomi dei finalisti

Dopo la prima semifinale, la lista dei finalisti si è ampliata con artisti provenienti da diverse nazioni. Tra i nomi annunciati ci sono anche Lucio Corsi dall’Italia, Melody per la Spagna e Zoë Më per la Svizzera, già confermati come finalisti. La seconda semifinale ha portato ulteriori sorprese, con artisti come Katarsis dalla Lituania e Yuval Raphael da Israele, che hanno impressionato con le loro esibizioni.

La competizione ha visto anche la partecipazione di artisti emergenti e nomi già noti nel panorama musicale. La Danimarca è rappresentata da Sissal con “Hallucination“, mentre l’Austria è rappresentata da JJ con “Wasted Love“. Ogni artista ha portato sul palco la propria unicità, contribuendo a un evento che celebra la diversità musicale.

La finale dell’Eurovision 2025

La finale dell’Eurovision 2025 si preannuncia come un evento straordinario, con la possibilità per il pubblico di votare per il proprio artista preferito. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai 1, offrendo agli spettatori un’opportunità unica di partecipare attivamente alla competizione. Tra le novità di quest’anno, la presenza di Michelle Hunziker come conduttrice e la partecipazione di Topo Gigio, che avrà il compito di annunciare i voti dell’Italia.

L’evento non è solo una competizione musicale, ma anche una celebrazione della cultura e della creatività. Con artisti provenienti da diverse nazioni, l’Eurovision rappresenta un palcoscenico globale dove la musica unisce le persone, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Il 17 maggio, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a uno spettacolo indimenticabile, con performance che promettono di lasciare il segno nella storia del festival.

