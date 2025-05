Anna Tatangelo presenta il nuovo singolo “Inferno”: un passo verso la rinascita artistica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Anna Tatangelo ha svelato oggi, venerdì 16 maggio 2025, il suo nuovo singolo intitolato “Inferno”. Questo brano segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera musicale dell’artista, rappresentando una fase di rinascita dopo un periodo di sfide personali. In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, Tatangelo ha condiviso le sue emozioni riguardo a questo progetto, sottolineando l’importanza di mostrare una versione più evoluta e libera di sé stessa.

Un nuovo inizio con “Inferno”

“Inferno” non è solo un singolo, ma l’apertura di un progetto musicale più ampio che riflette la crescita personale e artistica di Anna Tatangelo. Il brano, carico di elementi di fuoco e passione, simboleggia la trasformazione che l’artista ha vissuto negli ultimi anni. “Il pubblico avrà l’opportunità di scoprire un’Anna diversa, più matura e pronta a divertirsi, senza prendersi troppo sul serio”, ha affermato Tatangelo, evidenziando il desiderio di condividere una nuova immagine di sé. Questo cambiamento è frutto di un intenso lavoro in studio, che ha permesso all’artista di riflettere e rielaborare le proprie esperienze, portando a una nuova serenità.

Il nuovo album e i brani significativi

Oltre a “Inferno”, Anna Tatangelo ha rivelato alcuni dettagli sul suo prossimo album, esprimendo entusiasmo per due brani in particolare. Il primo, intitolato “Egoista”, è dedicato a suo padre e rappresenta un momento di sfogo personale. “L’ho scritto in un periodo difficile, dopo la perdita di mia madre. Ho imparato a perdonare e a capire che ognuno reagisce a modo suo”, ha spiegato. Questo brano riflette un profondo processo di elaborazione del dolore e della crescita personale.

Il secondo brano, “Stupida”, affronta la sensazione di sentirsi fuori posto quando gli altri sembrano felici. “Raccontare il dolore diventa più facile quando si attraversa, e voglio trasmettere un messaggio di speranza: tutti noi abbiamo momenti bui, ma è fondamentale affrontarli e rinascere”, ha aggiunto Tatangelo. Questi brani evidenziano la vulnerabilità e la forza dell’artista, che si propone di condividere esperienze autentiche con il suo pubblico.

Un rapporto sereno con Gigi D’Alessio

Nel corso dell’intervista, Anna Tatangelo ha anche parlato del suo rapporto con Gigi D’Alessio, con cui ha condiviso un lungo percorso artistico e personale. “Abbiamo un rapporto sereno; lui ha molte cose a cui pensare”, ha dichiarato. Questa affermazione mette in luce come, nonostante la conclusione della loro relazione sentimentale, i due artisti riescano a mantenere un legame rispettoso e equilibrato. La loro interazione continua a essere caratterizzata da un profondo rispetto reciproco, dimostrando che è possibile mantenere rapporti positivi anche dopo la fine di una storia d’amore.

Con “Inferno”, Anna Tatangelo si prepara a conquistare nuovamente il suo pubblico, portando con sé un messaggio di rinascita e autenticità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!