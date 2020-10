Regia: Darren Star

Cast: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery

Genere: Commedia, colore

Durata: 10 episodi di 30 minuti

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Netflix

Data di uscita: 2 ottobre 2020

"Emily in Paris" è una serie TV targata Netflix prodotta da Darren Star, ideatore di "Sex and The City" e “Younger”. Lily Collins è l’attrice protagonista.

Emily in Paris: trama

La serie “Emily in Paris” racconta la storia di Emily Cooper (interpretata da Lily Collins), una giovane ragazza di vent’anni originaria dell’America centro-occidentale.

Esperta di marketing digitale, Emily decide di trasferirsi in Francia -per la precisione a Parigi- quando riceve un’allettante proposta lavorativa dall’azienda per la quale lavora: deve portare il punto di vista americano in una compagnia di marketing francese.

Questo passo non è così semplice per la ragazza: lasciando Chicago, Emily lascia un fidanzato e tutta una serie di importanti legami. A Parigi, è sola contro tutti: se da una parte la città è quella da sogno che la giovane americana aveva sempre immaginato, fra bei palazzi, bistrot meravigliosi e deliziosi pan au chocolat, da un’altra parte è anche un incubo. I suoi colleghi, e i francesi in generale, sono restii a dare confidenza ad una ragazza che parla solo la lingua inglese e si dimostrano respingenti nei suoi confronti.

Nella serie tv, viene mostrato un vero e proprio scontro fra culture, nel quale Emily deve farsi strada e dimostrare di essere all’altezza della raffinata azienda, che tratta con numerosi marchi di lusso.

Oltre alla vita lavorativa, anche la vita privata di Emily cambierà radicalmente: in men che non si dica, la ragazza dimenticherà il fidanzato lasciato a Chicago e si troverà davanti a una serie di fascinosi pretendenti pronti a sostituirlo.

Nel tutto, Emily, grazie al suo account Instagram, diverrà una influencer.

Emily in Paris: la protagonista

Lily Collins è la figlia del noto musicista britannico Phil Collins e dell’americana Jill Tavelman.

Nata in Inghilterra, a Guilford, il 18 marzo 1989, è una modella e attrice inglese, con cittadinanza statunitense.

Lily inizia la carriera da attrice molto precocemente: all’età di 2 anni è nella serie della BBC “Growing Pains” e dall’età di 5 anni ha le sue prime esperienze di recitazione teatrale in un’accademia giovanile di arte drammatica.

Il vero successo le arriva col cinema: in particolare, si ricorda in “Abduction – Riprenditi la tua vita”, di John Singleton, in “Biancaneve” di Tarsem Sight, come protagonista al fianco di Julia Roberts (la regina cattiva) e Armie Hammer (il principe azzurro), in “Shadowhunters – Città di ossa” di Harald Zwart, “Scrivimi ancora” di Christian Ditter e “L’eccezione alla regola” di Warren Beatty.

Per quest’ultimo film ottiene, nel 2016, il premio Miglior volto nuovo agli Hollywood Film Awards e, l’anno seguente, la candidatura ai Golden Globe alla Migliore attrice in un film commedia o musicale.