Elvis: ecco il nuovo trailer del film di Baz Luhrmann

É stato rilasciato un nuovo trailer di “Elvis“, biopic sull’iconico cantante, diretto da Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks protagonisti. La pellicola sarà presentata in anteprima mondiale Fuori Concorso al Festival di Cannes domani, mercoledì 25 maggio. Nella colonna sonora del film i Måneskin interpretano l’iconica hit di Presley, “If I Can Dream“. Il film uscirà solo al cinema dal 22 giugno distribuito da Warner Bros. Pictures.

Elvis: il film e il cast d’eccellenza

Dalla Warner Bros. Pictures e dal visionario regista candidato all’Oscar® Baz Luhrmann, arriva sul grande schermo “Elvis”, un film grandioso basato sulla vita di un’artista altrettanto epico.

La pellicola esplorerà la biografia, la musica e la vita privata dell’omonimo cantante tanto osannato.

I protagonisti sono il fiore all’occhiello di un cast eccezionale: Austin Butler e il premio Oscar® Tom Hanks.

La storia

“Elvis” analizza la biografia dell’indimenticabile artista, interpretato da Austin Butler, focalizzando l’attenzione sul particolare rapporto fra il cantante e l’enigmatico manager, il colonello Tom Parker, i cui panni sono vestiti da Tom Hanks, pilastro narrante degli eventi.

Il racconto inizia dopo i 20 anni dall’esordio del cantante che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione, segno della perdita dell’innocenza in America.

Al centro di questo viaggio, un’importanza centrale è data naturalmente anche a una delle più significative e influenti persone nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Nel cast di “Elvis” figurano la pluripremiata attrice teatrale Helen Thomson (“Top of the Lake: China Girl”, “Rake”) nei panni della madre di Elvis, Gladys, Richard Roxburgh (“Moulin Rouge!” “Breath”, ” La battaglia di Hacksaw Ridge”) in quelli del padre di Elvis, Vernon, mentre Olivia DeJonge (“The Visit”, “Stray Dolls”) interpreta Priscilla.

Luke Bracey (“La battaglia di Hacksaw Ridge”, “Point Break”) interpreta Jerry Schilling; Natasha Bassett è Dixie Locke; David Wenham (“Il Signore degli Anelli” la trilogia, “Lion– la strada verso casa”, “300” ) è Hank Snow; Kelvin Harrison Jr. (“L’assistente della star”) interpreta B.B. King; Xavier Samuel (“Two Mothers”, “The Twilight Saga: Eclipse”) interpreta Scotty Moore.

Elvis: la musica non delude

Vista l’importanza che rappresenta la musica nel film “Elvis”, Baz Luhrmann, il regista della pellicola, ha deciso di superarsi inserendo la voce della cantautrice Yola come Sister Rosetta Tharpe; il modello Alton Mason come Little Richard; il texano di Austin Gary Clark Jr., come Arthur Crudup, e l’artista Shonka Dukureh come Willie Mae “Big Mama” Thornton.

All’interno del cast musicale di “Elvis”, da italiani, non possiamo che essere fieri per la scelta lungimirante attuata dal regista candidato agli Oscar che, in maniera del tutto inaspettata, ha affidato buona parte della colonna sonora nelle mani dei Måneskin, la celebre band italiana più in voga del momento.

Ecco il trailer

Nivan Canteri

24/05/2022