L’attore premio Oscar Eddie Redmayne e Jessica Chastain sono in trattativa per interpretare il ruolo di protagonisti in un thriller dal titolo “The Good Nurse”, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto.

Eddie Redmayne e Jessica Chastain vestiranno i panni di uno spietato Serial Killer e di un infermiera coraggiosa

“The Good Nurse” è un thriller ispirato all’omonimo romanzo scritto da Charles Graeber nel 2013, che racconta le vicende di un infermiere killer accusato di avere ucciso circa 300 pazienti, nel corso dei sedici anni in cui ha prestato servizio in vari ospedali degli Stati Uniti.

Jessica Chastain e Eddie Redmayne in queste ore, stanno definendo gli ultimi dettagli del loro contratto per questo nuovo avvincente progetto cinematografico che li vedrà vestire i panni dei due personaggi principali della storia. A dare per primo, la notizia della trattativa è stata la rivista di spettacolo Variety.

Eddie Redmayne, attore premio Oscar nel 2015 con il film “La teoria del tutto“, andrà a interpretare il ruolo di Charlie Cullen meglio noto alle cronache come “l’Angelo della morte“. Un uomo apparentemente normale, un padre premuroso e responsabile, che nasconde, nella sua intimità uno sconvolgente segreto.

Jessica Chastain, attrice vincitrice della palma d’oro al Festival di Cannes nel 2011 con la pellicola “The Tree of Life” e di un Golden Globe nel 2012 grazie al ruolo interpretato nel film “Zero Dark Thirty“. In questo nuovo lungometraggio la bella attrice, vestirà i panni della collega dell’infermiere killer, che ha aiutato due ex detective della omicidi a fermarlo, rischiando la propria vita e quella delle persone a lei care.

La sceneggiatura di “The Good Nurse” sarà a cura di Krysty Wilson-Cairns, mentre la regia è stata affidata a Tobias Lindholm, regista di origine danese, al suo esordio dietro la macchina da presa per un progetto inglese. Tra i produttori figura il nome di Darren Aronofsky e della sua casa di produzione la Protozoa.

Chiara Broglietti

08/08/2018