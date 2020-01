È per il tuo bene (2020)

"È per il tuo bene", quarta prova da regista dell'attore Ronaldo Ravello, è il remake italiano del film spagnolo "Es por tu bien" del 2017, diretto da Carlos Therón.

È per il tuo bene: tre padri alle prese con i fidanzati delle figlie

Il film segue le vicende di tre famiglie che entrano in crisi quando le giovani figlie si fidanzano. I loro padri temono che tutte e tre le loro figlie abbiano scelto un fidanzato sbagliato. Disperati, convinti di agire per il bene delle proprie figlie, fanno fronte comune per disfarsi il prima possibile dei tre pretendenti. Solo che le loro mogli potrebbero non essere del tutto d'accordo, e questa loro iniziativa potrebbe mettere in crisi i loro stessi matrimoni.

Alla fine il bene vincerà... ma quello di chi?

Cast & crew

Rolando Ravello è alla sua quarta prova da regista dopo "Tutti contro tutti"(2013), "Ti ricordi di me?" (2014) e “La prima pietra” (2018). Per questo remake, ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci.

Marco Giallini e Isabella Ferrari guidano un cast composto da moltissimi volti amati del cinema italiano. Con loro vedremo avvicendarsi sullo schermo Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Matilde Gioli, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari.

La commedia originale "Es por tu bien" da cui questo film è tratto, è stata campione di incassi nel 2017 in Spagna. In Italia la pellicola non è mai stata distribuita.

Le riprese del film si sono svolte a Roma. Annunciate a luglio 2019, sono continuate durante l'estate, prendendo un periodo lungo sei settimane.

Il film, prodotto da Picomedia, in collaborazione con Medusa Film, sarà distribuito nelle sale da Medusa Film.