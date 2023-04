È in arrivo il nuovo film ispirato all’opera di Masami Kurumada: I Cavalieri dello Zodiaco

È in arrivo in tutte le sale cinematografiche il nuovo live-action de I Cavalieri dello Zodiaco, ispirato all’omonima opera di Masami Kurumada. L’uscita del film è prevista negli Stati Uniti per la metà di maggio, con il titolo Knights of the Zodiac. Eagle Pictures distribuirà la pellicola prodotta da Sony Pictures. Tomek Baginski sarà il regista del film, tratto dal manga Saint Seiya di Kurumada.

Il cast del film I Cavalieri dello Zodiaco è molto interessante. Mackenyu Arata indosserà i panni del protagonista ovvero Seiya. L’attore vanta anche numerose apparizioni in produzioni recenti molto interessanti, l’ultima delle quali lo vede indossare i panni di Roronoa Zoro nel live-action di One Piece prodotto da Netflix. Nel cast troveremo anche Madison Iseman che interpreterà Sienna, “una ragazza che lotta con la responsabilità di imbrigliare il potere della Dea Atena”.

Sean Bean vestirà invece i panni di Alman Kido, “il reclutatore e mentore che mette Seiya alla prova definitiva per diventare un Cavaliere dello Zodiaco“. Famke Janssen invece interpreterà Guraad, “il leader di un’organizzazione segreta che mira ad impadronirsi del potere della Dea”. Josh Campbell, Matt Stuecken e Kiel Murray sono i responsabili della sceneggiatura del film, la cui uscita è prevista in Italia per il 26 giugno 2023.

Questa la sinossi ufficiale del film: