Il Lago d’Iseo protagonista di “The Old Guard 2”: un’onda di visibilità per il territorio

Il Lago d’Iseo, incantevole specchio d’acqua situato in Lombardia, ha recentemente attirato l’attenzione internazionale grazie all’uscita su Netflix del film “The Old Guard 2“. Questo sequel dell’acclamato film d’azione, che vede tra i protagonisti Charlize Theron e Uma Thurman, è disponibile sulla piattaforma dal 2 luglio 2025. Le riprese, realizzate in scenari mozzafiato tra Predore e Lovere, hanno messo in luce le meraviglie naturali e culturali del Sebino, contribuendo a una maggiore promozione turistica della zona.

Riprese sul Lago d’Iseo: un set naturale

Le riprese di “The Old Guard 2” si sono svolte nell’agosto 2022, lungo la suggestiva statale litoranea che collega Lovere, Castro e Riva di Solto. Queste località, già note per la loro bellezza paesaggistica, hanno fornito sfondi ideali per le scene del film. Il porto di Predore e le aree circostanti, comprese quelle tra il paese e Tavernola, sono state scelte per la loro atmosfera unica, che ha arricchito la narrazione visiva del film.

Durante le riprese, alcune zone sono state temporaneamente chiuse al pubblico per garantire la sicurezza del cast e della troupe. Questo ha suscitato curiosità tra i residenti e i turisti, che hanno potuto assistere all’allestimento di un set cinematografico in un contesto così affascinante. La presenza di attori di fama mondiale ha reso l’evento ancora più speciale, attirando l’attenzione dei media e dei fan del cinema.

Trama e cast del film: un sequel atteso

In “The Old Guard 2“, Charlize Theron riprende il suo iconico ruolo di Andy, la leader di un gruppo di mercenari immortali. Il sequel si distingue per l’introduzione di nuovi personaggi, tra cui quello interpretato da Uma Thurman, che segna il suo ritorno al genere action dopo un lungo periodo. La trama si sviluppa attorno alla lotta di Andy, che deve affrontare la perdita dei suoi poteri di immortalità, mentre si confronta con nuovi avversari.

Il film promette di mantenere alta l’attenzione degli spettatori, combinando azione frenetica e momenti di introspezione. La presenza di un cast di alto livello e una sceneggiatura avvincente sono elementi che contribuiscono a rendere “The Old Guard 2” uno dei titoli più attesi dell’anno.

Impatto sul territorio: un’opportunità di promozione

La scelta del Lago d’Iseo come location per le riprese ha avuto un impatto significativo sulla visibilità del territorio. La bellezza naturale della zona ha catturato l’attenzione di cinefili e turisti, portando a un aumento dell’interesse verso il Sebino. Eventi legati al film, come feste private organizzate presso i Cantieri Riva, hanno ulteriormente amplificato l’eco mediatico della regione.

Questa esposizione internazionale rappresenta un’opportunità unica per il Lago d’Iseo, che può ora contare su un flusso maggiore di visitatori desiderosi di scoprire i luoghi immortalati nel film. La combinazione di paesaggi incantevoli e un’industria cinematografica in crescita potrebbe trasformare il Sebino in una meta privilegiata per il turismo cinematografico, contribuendo così allo sviluppo economico della zona.

