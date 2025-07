Rai Cinema presenta il listino 2025/2026: tra grandi nomi e nuove storie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema italiano si prepara a una nuova stagione ricca di novità e produzioni attese. In occasione di Ciné, l’evento annuale dedicato al settore cinematografico, 01 Distribution ha svelato il listino per il 2025/2026, presentando una selezione di film che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. La programmazione di Rai Cinema si distingue per la varietà dei generi e l’internazionalità delle opere, con un mix di autori affermati e nuove voci emergenti.

Le produzioni italiane in primo piano

Tra i titoli più attesi figura “Breve Storia d’Amore“, opera prima di Ludovica Rampoldi, che segna il suo esordio alla regia. Il film, prodotto da Indigo Film e HT Film in collaborazione con Rai Cinema, racconta la storia di Lea e Rocco, la cui relazione clandestina si trasforma in un’ossessione inquietante. Il cast include nomi noti come Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino, promettendo un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Un altro titolo di grande interesse è “Io Sono Rosa Ricci“, diretto da Lyda Patitucci, già apprezzata per il suo lavoro in “Come pecore in mezzo ai lupi“. Questo film, che vede protagonista Maria Esposito insieme ad Andrea Arcangeli e Raiz, funge da prequel del fenomeno “Mare Fuori“, esplorando la vita di Rosa Ricci prima della sua condanna e rivelando gli eventi che l’hanno portata in carcere. La produzione è a cura di Picomedia in collaborazione con Rai Cinema.

I progetti di Fabio De Luigi e Paolo Genovese

Fabio De Luigi torna alla regia con “Un Bel Giorno“, un film che lo vede anche nel ruolo di protagonista accanto a Virginia Raffaele. La storia segue Tommaso, un vedovo che, dopo la morte della moglie, si è isolato dal mondo. Saranno le sue quattro figlie a spingerlo a rimettersi in gioco e a incontrare Lara, un cambiamento che promette di portare nuove sfide e opportunità nella sua vita.

Paolo Genovese, noto per il suo successo con “FolleMente“, torna sul grande schermo con un progetto avvolto nel mistero. Al momento, i dettagli sulla trama e sul cast sono ancora riservati, ma le aspettative sono alte per questo nuovo lavoro del regista, che ha già dimostrato di saper raccontare storie coinvolgenti e di grande impatto.

Documentari e opere di grande spessore

Il listino di 01 Distribution include anche opere di grande spessore, come il documentario “Brunello il Visionario Garbato“, diretto da Giuseppe Tornatore. Questo film offre un ritratto della vita e del pensiero di Brunello Cucinelli, imprenditore di successo noto per il suo approccio umanistico nel mondo degli affari. La produzione è un’opportunità per esplorare temi di grande rilevanza sociale e culturale.

Un altro titolo significativo è “Amata“, diretto da Elisa Amoruso, che racconta le storie di due donne: Nunzia, una giovane con una gravidanza indesiderata, e Maddalena, una donna di 40 anni che affronta il doloroso tentativo di rimanere incinta. Ispirato a una storia vera, il film promette di toccare le corde emotive del pubblico, con un cast che include Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia.

Film biografici e storie di grande attualità

Il cinema italiano si arricchisce di storie biografiche, come “Je So’ Pazzo“, un film su Pino Daniele diretto da Nicola Prosatore. Massimiliano Caiazzo interpreta il leggendario cantautore napoletano, mentre Mariasole Pollio e Giovanni Ludeno completano il cast. Questo film, già visto e apprezzato a Cannes, si preannuncia come un tributo emozionante alla vita e alla carriera di Daniele.

Inoltre, “Alla Festa della Rivoluzione” di Arnaldo Catinari ci riporta nel 1919, a Fiume, dove Beatrice, una spia russa, si trova coinvolta in un attentato contro Gabriele D’Annunzio. Con un cast che include Valentina Romani e Riccardo Scamarcio, il film promette di offrire uno sguardo avvincente su un periodo storico cruciale.

Il ritorno di nomi noti e cinema internazionale

Il regista Nanni Moretti torna con “Succederà Questa Notte“, un adattamento di un romanzo di Eshkol Nevo. Il film, che riunisce Louis Garrel e Jasmine Trinca, esplora le relazioni umane attraverso una narrazione profonda e toccante. La produzione è a cura di Fandango, Sacher Film e Rai Cinema, confermando l’impegno di Moretti nel raccontare storie di grande rilevanza sociale.

Non mancano le produzioni internazionali nel listino di 01 Distribution. Tra i titoli in arrivo spicca “Il Mago del Cremlino“, diretto da Olivier Assayas e interpretato da Jude Law nel ruolo di Vladimir Putin. La pellicola esplora la vita di un ex consigliere politico e la sua ascesa al potere, promettendo di offrire uno sguardo intrigante su eventi di grande attualità.

Attese e novità nel panorama cinematografico

Con un listino così ricco e variegato, il 2025/2026 si preannuncia come un anno di grande fermento per il cinema italiano e internazionale. Le produzioni di Rai Cinema, con la loro attenzione per la qualità e la narrazione, continuano a rappresentare un punto di riferimento nel panorama cinematografico, offrendo al pubblico storie che spaziano tra emozioni, riflessioni e intrattenimento.

