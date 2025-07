Outdoor Film Festival: dal 3 al 6 luglio il borgo di San Valentino Torio ospita star e incontri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 3 al 6 luglio, il borgo di San Valentino Torio si prepara a ospitare la terza edizione dell’Outdoor Film Festival, un evento che promette di attrarre appassionati di cinema e cultura. Con un programma ricco di proiezioni, incontri e masterclass, l’evento si svolgerà all’aperto e sarà completamente gratuito. Sotto la direzione di Giuliano Squitieri, insieme a Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri dell’associazione culturale Soffermiamoci, il festival si propone di celebrare il mondo del cinema e delle serie TV, con la partecipazione di nomi noti del panorama audiovisivo internazionale.

Ospiti di rilievo e incontri imperdibili

Tra gli ospiti più attesi figura Noah Schnapp, celebre per il suo ruolo di Will Byers nella serie Netflix “Stranger Things”. Schnapp sarà presente sabato 5 luglio per un incontro sul palco con Daniele Giannazzo, noto come Daninseries, scrittore e creator. Ma non sarà l’unico a calcare il Red Carpet di Viale Unità d’Italia, dove ogni giorno, a partire dalle 18, il pubblico potrà interagire con artisti, scattare selfie e ottenere autografi.

L’apertura del festival, giovedì 3 luglio, vedrà la partecipazione di Sasha Pieterse, protagonista di “Pretty Little Liars”, che condividerà il suo percorso artistico. Sullo stesso palco saliranno anche Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli, noti per il loro lavoro in “Gomorra”. Nel pomeriggio, il focus sarà sulla regia e scrittura seriale, con un intervento di Ludovico De Martino, regista di serie di successo come “Skam Italia” e “Mare Fuori”.

Un programma ricco di eventi e masterclass

Il 4 luglio, il festival continuerà con la presenza di Tyler Posey, noto per il suo ruolo in “Teen Wolf”, che riceverà il prestigioso Taurus Award e dialogherà con il pubblico sulla sua carriera. Insieme a lui, l’attrice e comica Valeria Angione parteciperà a un talk, mentre Luigi Bruno, attore della serie “Adorazione”, porterà la sua esperienza sul palco. Il pomeriggio sarà dedicato a masterclass e incontri con professionisti del settore, tra cui Luca Turco, Daria D’Antonio, Tiziano Russo e Daniele Urciuolo, creando un ponte tra produzione artistica e riflessione critica.

Il 5 luglio, oltre all’atteso incontro con Noah Schnapp, il festival ospiterà Fabian Wagner, direttore della fotografia di serie iconiche come “Game of Thrones” e “Sherlock”, che condurrà una masterclass. La serata vedrà anche la partecipazione di Sara Lazzaro, nota per il suo ruolo in “Doc – Nelle tue mani”, insieme a Sebastiano Pigazzi e Luca Melucci, giovani talenti del cinema italiano.

Gran finale con Asa Butterfield e la premiazione

Il festival si concluderà sabato 6 luglio con la presenza di Asa Butterfield, famoso per film come “Il bambino con il pigiama a righe” e la serie “Sex Education”. Butterfield avrà un incontro esclusivo con la giuria dei giovani, dove discuterà del presente del cinema. La serata culminerà con la cerimonia di premiazione, durante la quale Asa Butterfield riceverà il Taurus Award, seguita dalla chiusura dell’evento condotta da Beatrice Luzzi, ospite speciale della serata.

Oltre agli ospiti di prestigio, l’Outdoor Film Festival include anche un concorso cinematografico. Quattro lungometraggi sono stati selezionati: “Animale Humano” di Alessandro Pugno, “Un giorno d’estate” di Gaetano Di Lorenzo, “Dreams” di Elena Rotari e “Vena” di Chiara Fleischhacker. Inoltre, sei cortometraggi parteciperanno alla competizione, tra cui “Pinocchio Reborn” di Matteo Cirillo e “Love and Chewing Gum” di Arianna Di Stefano.

Le giurie e i premi

Le giurie del festival sono composte da professionisti di spicco nel settore cinematografico. La giuria per i lungometraggi sarà presieduta da Cedric Succivalli, già presidente dell’International Cinephile Society, affiancato da Giorgia Farina, Mattia Cantore D’Amore, Mariasole Di Maio e Mirko Cannella. La sezione cortometraggi sarà diretta da Daria D’Antonio, con Roberta Torre, Valentina De Amicis, Antonio Moscoli e Luca Cantore D’Amore. I riconoscimenti verranno assegnati anche da una giuria di giovani, che avrà il compito di decretare i vincitori per le categorie di miglior film, regia, attore, attrice e fotografia.

