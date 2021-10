Dune: è ufficiale, il sequel si farà

Dopo le notizie di ieri che vedevano schierato il regista Denis Villeneuve tra i promotori di un sequel di “Dune”, giunge oggi la conferma ufficiale che la pellicola si farà e uscirà nelle sale nel 2023.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021