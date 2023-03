Due personaggi NON ci saranno nel reboot di Daredevil: ecco quali sono

Senza alcuna ombra di dubbio, “Daredevil” è una delle serie televisive più amate e seguite nel mondo del cinema. Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni dettagli inediti in merito al prossimo capitolo. Da poco è giunta la notizia del ritorno di Jon Bernthal come The Punisher. Tuttavia i fan della serie saranno sorpresi dall’uscita di scena di due personaggi. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Due personaggi di Daredevil non faranno ritorno nel prossimo capitolo della celebre serie tv. Di chi stiamo parlando? Di Elden Henson e Deborah Ann Woll i quali interpretano rispettivamente Foggy Nelson e Karen Page. Infatti, molto probabilmente i fa della serie non potranno più vedere i due nel reboot. Tempo fa il protagonista, Charlie Cox, aveva rilasciato una dichiarazione a “ExtraTV”. Queste erano state le sue parole:

La mia sensazione è che, anche in base al titolo Born Again, questa serie voglia rappresentare un nuovo inizio per il personaggio.

Attualmente non siamo a conoscenza dei motivi per cui entrambi sono assenti da questa avventura e i diretti interessati non hanno rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito alla questione. Al contrario, nel reboot non potranno mancare Charlie Cox e Vincent D’Onofrio i quali si cimenteranno di nuovo nei panni di Matt Murdock e Kingpin.

Il reboot della serie tv si chiamerà Daredevil: Born Again ed sarà composta da 18 episodi. Inoltre, sarà la come la prima serie Marvel Studios a possederne tale numero. A parlare in merito. tale scelta è stato proprio Matt Murdock. Tempo fa, quest’ultimo ha dichiarato:

Questo sarà un elemento che lo farà assomigliare agli show procedurali della vecchia scuola.

Per quanto riguarda le riprese del remoto di Daredevil, sappiamo che sono appena iniziate riprese e tutti i fan stanno già festeggiando il nuovo inizio di una lunga produzione su Twitter.