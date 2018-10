Dragon Trainer – Il mondo nascosto: on line il trailer ufficiale

Universal Pictures International Italy ha reso disponibile il trailer ufficiale in italiano di “Dragon Trainer – Il mondo nascosto“, scritto e diretto da Dean DeBlois. Il film, terzo episodio della saga, è basato sui libri di Cressida Cowell, e si avvale delle voci Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Kit Harington, Craig Ferguson, F. Murray Abraham, che figurano nel cast internazionale.

Dragon Trainer – Il mondo nascosto: il trailer del capitolo conclusivo della saga

Ebbene si, purtroppo l’apprezzata saga targata DreamWorks è giunta al capitolo conclusivo e “Dragon Trainer – Il mondo nascosto” può essere considerato l’ultimo episodio della trilogia cinematografica, nonostante ci si sia ispirati nel realizzarla a una collana di ben 12 libri.

Dean DeBlois, il regista, ha motivato questa scelta affermando che a suo avviso la trilogia è un format giusto per una storia in cui è importante l’evoluzione dei personaggi principali, senza che per essi si perda interesse.

“Dragon Trainer: Il mondo nascosto” riunirà dunque Hiccup e Sdentato, il suo caro drago, per affrontare un’ultima entusiasmante avventura, che oltre a divertire emozionerà gli spettatori. Gli amici di sempre dovranno affrontare questa volta uno spietato cacciatori di draghi, che causò la fine d della razza Furia Buia di Sdentato.

É proprio per mettere in salvo le care creature che Hiccup si metterà alla ricerca del mondo nascosto, un luogo in cui i draghi possono vivere sereni e al sicuro. Nuovo personaggio di rilievo della storia sarà un drago femmina di Furia Buia, ultimo – insieme a Sdentato – della sua razza.

Con questa pellicola la DreamWorks promuove ancora una volta valori presenti in molteplici altre pellicole della casa di produzione fondata da Steven Spielberg, come l’amicizia, il rispetto delle diversità, mostrando al giovane pubblico anche il dolore della perdita.

“Dragon Trainer: Il mondo nascosto” sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 31 gennaio 2019.

Ecco il trailer in italiano di “Dragon Trainer – Il mondo nascosto”