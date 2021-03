Disneyland riaprirà nel mese di Aprile

Disneyland, Il posto più felice sulla terra, potrebbe esserlo ancora di più quando riaprirà nel mese di aprile.

La contea di Orange County

Con 2 milioni di vaccinati, il governatore della California, Gavin Newsom prevede un alleggerimento delle misure restrittive attualmente in vigore nello stato. Lo stesso Newson ha confermato che i parchi a tema potranno riaprire dal primo Aprile con una capacità limitata.

La notizia però esclude per il momento la contea di Orange County. Infatti, Frank Kim, amministratore della contea, prospetta di rimanere ancora ad un livello di emergenza rosso, cioè al di sotto del livello massimo (viola). Al momento, il numero dei casi confermano la decisione, ma se si guarda il tasso di positività, Orange County sarebbe in zona arancione. Il numero dei casi ha un tasso 6, mentre quello dei positivi a una percentuale del 4,1%. Le regole generali prevedono che per il livello rosso, la contea deve avere un tasso di casi per 100.000 abitanti da 4 a 7, e una percentuale di positività da 5% a 8%. Il livello arancione invece è possibile quando il tasso dei casi scende a 4 su 100,000 abitanti.

La previsione di Kim è confermata dal Dr. Clayton Chau, capo dell’ufficio sanitario e direttore dell’Orange County Healt Care Agency i quale conferma altre “ settimane in zona rossa”. Secondo le regole dello stato della California, le contee devono rimanere per due settimane consecutive nello stesso livello prima di poter implementare i protocolli di riapertura.

Il cambio di colore ad Aprile

Grazie al buon programma vaccinale, si apre una speranza che permetterebbe la riapertura di parchi, come Disneyland e il Knott’s Berry Farm. Aprile si prospetta come il mese della svolta.

Come affermato dal Dr. Chau le contee per raggiungere un livello minimo di emergenza dovranno trascorrere almeno tre settimane in zona di allerta rossa. Di conseguenza, “il passaggio da un livello ad un altro potrà avvenire solo dopo la prima settimana di Aprile”

“Se le previsioni degli ufficiali di Orange County sono giuste, il parco potrà riaprire non al 15%, ma al 25% della sua capacità”. queste le parole di Bob Chapek, amministratore delegato di Disneyland.

Ad oggi, con il livello rosso è permesso a tutte le tipologie di attività di aprire, ma con limitazioni. Infatti, negozi al dettaglio, musei, zoo, acquari, teatri, palestre e ristoranti potranno riaprire con una capacità del 25%.

Francesca Reale

12/03/2021