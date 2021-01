Demi Lovato sarà nella nuova serie NBC “Hungry”

Demi Lovato, la famosa e giovane cantante, sarà presente nella nuova serie della NBC “Hungry”, una serie comica che verrà scritta e prodotta da Suzanne Martin. Alla serie è stato concesso di realizzare l’episodio pilota, e verrà realizzata con una sola telecamera.

Il nuovo progetto della NBC

Il progetto si intitola “Hungry“. Segue un gruppo di amici i quali fanno tutti parte di un gruppo che affronta i problemi alimentari: si aiuteranno in questo senso, ma anche per trovare l’amore, raggiungere il successo e anche nelle loro ricadute.

Demi Lovato, oltre a recitare, sarà il produttore esecutivo della serie. Il progetto proviene dalla scrittrice e produttrice esecutiva Suzanne Martin, che ha vinto due Emmy Awards come scrittrice e produttrice per “Frasier“. Di recente ha scritto e prodotto il revival di “Will & Grace” alla NBC. La star di “Will & Grace” Sean Hayes sarà anche produttore esecutivo insieme a Todd Milliner. Anche Scooter Braun, James Shin e Scott Manson di SB Projects saranno produttori esecutivi. La seria verrà infine prodotta dalla Universal Television.

Demi Lovato: da cantante ad attrice

Demi Lovato è un’attrice affermata oltre ad essere una cantautrice di fama mondiale. Ha ottenuto il suo ruolo da protagonista nel film originale di Disney Channel “Camp Rock” e nei suoi sequel. È apparsa anche in più episodi del revival di “Will & Grace” e in programmi come “Grey’s Anatomy“, “From Dusk Til Dawn: The Series” e “Glee“.

Come cantante, ha pubblicato sei album fino ad oggi, l’ultimo dei quali è stato “Tell Me You Love Me” nel 2017. Ha anche diversi singoli d’oro e di platino a suo nome, inclusa la title track di “Tell Me You Love Me.” È stata una delle principali interpreti dello speciale in prima serata in onore dell’inaugurazione del presidente Joe Biden e del vicepresidente Kamala Harris la scorsa settimana.

È rappresentata da WME, SB Projects e Schreck Rose.

Federica Contini

26/01/2021