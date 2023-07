Deadpool 3: le prime foto dal set con Wolverine

Il cinecomic dedicato al famoso mercenario dei fumetti Marvel, Deadpool, uscirà il 3 Maggio 2024. Nonostante si parli già da tempo della produzione del film, non era ancora circolata nessuna foto ufficiale dal set: fino a questo momento. A quanto pare, proprio Hugh Jackman – che vestirà i panni di Wolverine – ha deciso di postare la prima foto dal set sul suo instagram.

Nella sua storia possiamo vedere quello che tutti i fan hanno atteso da moltissimi anni attendendo il ritorno di Wolverine: la sua iconica tuta gialla e blu. La foto mostra Jackman e Ryan Reynolds che vestono i panni dei loro rispettivi personaggi, con le iconiche tute gialle e rosse.

Nel cast non ci saranno solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Nonostante non abbiamo ancora molto sul film di Deadpool 3 e questa è la prima immagine che è uscita dal set sappiamo che le aspettative, da parte dei fan, sono alte. Attualmente, le riprese sono in corso a Londra, dopo qualche problema con l’andamento del film che ha rischiato più di qualche volta, dopo i vari problemi con gli scioperi che ci sono stati negli ultimi mesi.

Tuttavia, superati i piccoli problemi, ora tutto sembra andare per il meglio. Le riprese sono ancora in corso e i produttori hanno ancora – quasi – un anno per ultimare il tutto. Non ci resta che aspettare altri aggiornamenti!